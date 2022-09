FC Lorient Mercato : Les Merlus proches d'une signature en Ligue 2

Publié par Ange A. le 03 septembre 2022 à 21:05





FC Lorient Mercato : Les Merlus seraient sur le point de boucler la signature d’un jeune attaquant en provenance de la Ligue 2.

FC Lorient Mercato : Un attaquant de Ligue 2 attendu au FCL

Actuel 7e de Ligue 1 avec un match de retard, le FC Lorient réalise un bon début de saison. Son principal objectif étant le maintien dans l’élite, le club Morbihan s’est considérablement renforcé cet été. Les Merlus ont bouclé huit signatures durant le mercato estival. Malgré la fermeture officielle du marché des transferts, Lorient serait en passe de boucler une nouvelle signature. Comme l’indique Ouest France, le pensionnaire du Moustoir compte recruter un joker. Celui-ci pourrait débarquer de la Ligue 2. Le journal régional assure que Lorient est passé à l’offensive pour recruter Yoann Cathline. Âgé de 20 ans, l’ailier gauche évolue à l’En-Avant Guingamp, actuel 9e de Ligue 2.

Une belle affaire à 3 M€ avec Yoann Cathline

Selon la source locale, le FC Lorient toucherait désormais au but dans ce dossier. L’EA Guingamp s’était jusqu’ici montré ferme concernant son international U20 tricolore (8 sélections/2 buts). Mais les Merlus auraient formulé une dernière offre intéressante pour Yoann Cathline. Le club Morbihan proposerait 3,5 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune attaquant guingampais. Les négociations seraient même en bonne voie pour son transfert à Lorient dans les prochains jours. Des derniers détails restent à négocier avant la confirmation de cette signature.

Annoncé à Lorient, Yoann Cathline a déjà disputé 5 rencontres de Ligue 2 cette saison sans se montrer décisif. Il a terminé le dernier exercice avec trois réalisations et une passe décisive en 22 matchs. Suffisant pour taper dans l’œil des Merlus et d’autres prétendants dans l’élite. L’ES Troyes et le RC Strasbourg avaient également coché le nom du natif de Champigny-sur-Marne. Mais c’est le FCL qui est proche de le recruter. Sa signature va compenser le départ d’Armand Laurienté, parti à Sassuolo contre 10 millions d’euros cet été.