FC Lorient Mercato : 8 M€, un transfert en attaque se profile au FCL

Publié par ALEXIS le 23 août 2022 à 00:35





FC Lorient Mercato : Alors que le FCL pousse pour recruter Bamba Dieng à l’ OM, le départ d’un attaquant se précise dans le Morbihan.

FC Lorient Mercato : Laurienté se rapproche de Sassuolo

Crédité d’une bonne saison sur le plan individuel avec le FC Lorient en 2021-2022 et déjà décisif lors du nouvel exercice (1 but et une passe décisive en 2 matchs de Ligue 1 disputés), Armand Laurienté a séduit le Sassuolo. En quête de renforts offensifs, le club de Serie A négocie le transfert de l’ailier droit du FCL. Et si l’on se fie à l’information du journaliste italien Nicolo Schira, la direction des clubs de Ligue 1 et son homologue transalpin auraient trouvé un accord sur le transfert de l’attaquant des Merlus. Alors que la valeur marchande de l’international Espoir français est estimée à 7 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, un transfert autour de 8 millions d’euros est évoqué dans la transaction entre le FC Lorient et l’US Sassuolo.

D’autres départs dans les tuyaux au FCL

En plus d’Armand Laurienté, en instance de transfert, le FC Lorient cherche également un point de chute à deux joueurs indésirables. Prêté à l’ES Troyes AC (en 2021) et à Kasimpasa (en Turquie) la saison dernière, Umut Bozok est de retour en Bretagne. Cependant, il ne rentre toujours pas dans les plans du nouvel entraineur Régis Le Bris. Entré dans sa dernière année de contrat, l’attaquant turc devrait faire l’objet d’un transfert cet été. Le club breton lui cherche un club pour éviter de le voir partir librement librement l’été prochain.

Recrue estivale 2021, Sambou Soumano n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe de Christophe Pélissier la saison dernière. Successeur du technicien de 56 ans, Le Bris non plus ne compte pas sur le jeune avant-centre sénégalais. Néanmoins, il intéresse le KAS Eupen en Belgique comme le révèle L’Équipe. Le club belge aurait même trouvé un terrain d’entente avec le FC Lorient en vue du transfert du joueur de 21 ans chez ‘’Les Pandas’’, selon Ouest France. En fin de contrat le 30 juin 2023, Léo Petrot (25 ans) est également sur le marché des transferts. Le défenseur central serait proche d’un retour à l’AS Saint-Étienne, son club formateur.