ASSE : Perrin annonce déjà du lourd pour la suite du mercato

Publié par Ange A. le 03 septembre 2022 à 18:35





ASSE : Coordonnateur sportif de l’AS Saint-Étienne, Loïc Perrin a annoncé la couleur après le mercato estival agité des Verts.

ASSE : Loïc Perrin annonce la couleur pour la suite du mercato

L’AS Saint-Étienne vise un retour rapide en Ligue 1. Mais l’ ASSE est mal embarquée en Ligue 2. Les Verts ne pointent qu’à la 19e place après 5 journées de championnat. Une situation que le board stéphanois espère améliorer après son important recrutement lors du mercato estival. Laurent Batlles a enregistré onze nouveaux renforts dans ses rangs. Loïc Perrin envisage encore de renforcer le coach des Verts lors de la prochaine fenêtre des transferts. Le coordonnateur sportif stéphanois annonce dans ce sens un important travail de scouting.

« Certains dossiers sur lesquels on était seront peut-être plus faciles à concrétiser en janvier. On pourra encore faire des achats. La cellule ne va pas dormir pendant les prochains mois. On va aller voir des matchs, revalider certains profils, cibler certains championnats, faire du travail à la vidéo, intégrer un peu de data. Il y a un vrai travail de scouting à réaliser », a annoncé le responsable stéphanois dans les colonnes du journal Le Progrès.

Un joker en route Sainté ?

En attendant le mercato d’hiver, Loïc Perrin réserverait une dernière surprise pour l’été. Le coordonnateur sportif n’exclut pas l’arrivée d’un joker à Saint-Étienne. « On ne s’interdit pas de réajuster l’effectif au prochain mercato. On peut même prendre un joker dès aujourd’hui. C’est une possibilité, si les joueurs sur lesquels on était récemment, ou leurs clubs, rouvrent la porte », a-t-il indiqué. Reste maintenant à savoir quel dernier renfort pourrait rejoindre les Verts cet été.

Recruter en attaque était la priorité de l’ ASSE cet été. Seuls Lenny Pintor et Ibrahima Wadji sont venus renforcer le secteur offensif stéphanois. En attendant un éventuel nouvel attaquant, Jean-Philippe Krasso porte les espoirs des Verts en ce début de saison. Il compte déjà 7 buts et une passe décisive en 6 matchs de championnat.