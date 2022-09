ASSE Mercato : Un ancien de Ligue 1 bientôt en renfort?

Publié par Dylan le 04 septembre 2022 à 17:20





ASSE Mercato : Alors que Loïc Perrin a annoncé vouloir recruter un joker, Sainté se serait renseigné sur un ancien attaquant de Ligue 1.

ASSE Mercato : Opa Nguette dans les petits papiers de Sainté?

Malgré la fin du mercato estival en France, les équipes de Ligue 1 et Ligue 2 peuvent encore recruter chacune un joker médical. L'AS Saint-Etienne fait partie des clubs qui se sont déjà renseignés sur plusieurs pistes, comme l'avait annoncé samedi Loïc Perrin, le coordinateur sportif des Verts. En effet, le club ligérien se projette déjà sur le mercato d'hiver, malgré les douze recrues officialisées cet été par ses dirigeants.

Et pour cause, l'ASSE est à la peine en ce début de saison. Pour son retour dans l'antichambre de l'élite, l'équipe dirigée par Laurent Batlles n'affiche qu'une seule victoire après six journées. Pire, les Verts n'ont toujours pas réussi à sortir de la zone rouge, où ils sont englués depuis la 1re journée suite à une pénalité de 3 points infligée par la LFP. Malgré un premier succès acquis avec la manière mardi dernier contre Bastia (5-0), l'ASSE veut continuer à se renforcer et aurait pensé à Opa Nguette selon les rumeurs émergeant des contours du club. Libre de tout contrat après son départ du FC Metz, l'ailier gauche de 28 ans a disputé 147 rencontres de Ligue 1 et pourrait apporter une solution de plus à l'attaque stéphanoise.

ASSE Mercato : Une attaque chamboulée par le mercato estival

Suite à sa descente en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a fait le ménage pour entamer un nouveau cycle, notamment dans le secteur de l'attaque. Les visages de l'an dernier ont presque tous disparu avec les départs de Wahbi Khazri, Arnaud Nordin, Romain Hamouma ou encore Denis Bouanga. L'ASSE a fait le pari de repartir de zéro avec une attaque neuve, et pour le moment un joueur s'est particulièrement illustré : Jean-Philippe Krasso. De retour de prêt cet été, le natif de Stüttgart a inscrit 7 buts en 6 matchs de championnat, dont 4 inscrits face au SC Bastia lors de la dernière journée.

L'attaquant franco-camerounais est pour le moment le sauveur des Verts, qui entament lentement mais sûrement leur remontée vers le milieu de tableau. Lundi, l'ASSE (19ème) devra affronter la lanterne rouge, Pau, dans un match qui pourrait être considéré comme le match de la peur. Quatrième attaque de Ligue 2 avec 11 buts inscrits, Sainté devra surtout se montrer plus solide défensivement car le club forézien a encaissé 13 buts, soit l'avant-dernière défense du championnat.