PSG-Juventus Turin : Deux grandes nouvelles tombent pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 04 septembre 2022 à 17:52





À deux jours de la réception de la Juventus Turin, à l’occasion de la première journée des phases de poules de la LDC, le PSG reçoit deux grandes nouvelles.

Examens rassurants pour Vitinha avant PSG-Juventus Turin

Plus de peur que de mal pour Vitinha après sa sortie sur blessure samedi soir contre le FC Nantes. Touché samedi soir au genou et sorti après un vilain tacle et un carton rouge de Fabio, le milieu de terrain de 22 ans pourrait finalement faire partie du groupe de Christophe Galtier pour la réception de la Juventus Turin mardi soir, à l’occasion de la première journée des phases de poules de la Ligue des Champions. En effet, le quotidien L’Équipe annonce cet après-midi que les nouvelles sont plutôt bonnes pour le jeune international portugais du PSG.

Le média sportif explique que les examens médicaux de ce dimanche matin sont rassurants pour l’ancien prodige du FC Porto. Même si son entraîneur préfère encore attendre lundi pour voir l’évolution de son genou, Vitinha « a tout de même de bonnes raisons d’être optimiste » pour la rencontre face à la formation italienne. Il devrait participer à la séance de veille de match ce lundi.

L’occasion pour le staff technique parisien de voir les sensations du joueur, même si la tendance est plutôt positive, toujours selon L’Équipe. Une bonne nouvelle pour Christophe Galtier, tant Vitinha a montré son importance dans le milieu de terrain parisien aux côtés de Marco Verratti depuis le début de saison. Ce qui pourrait ne pas être le cas pour un ancien de la maison rouge et bleu.

Di Maria et un autre cadre absents du groupe de la Juve contre le PSG ?

Touché par quelques pépins physiques depuis son arrivée à la Juventus Turin, Angel Di Maria n’est pas encore certain de faire son retour au Parc des Princes mardi soir. Remplacé à la pause lors du match nul concédé ce samedi contre la Fiorentina (1-1), le milieu offensif argentin aurait pris un sérieux coup au mollet selon Tuttosport, qui précise que sa situation susciterait déjà de l’inquiétude chez les Bianconeri. De son côté, La Gazzetta dello Sport révèle également qu’un autre cadre de la Juve pourrait lui aussi manquer le déplacement à Paris.

Le journal italien assure en effet que le latéral gauche brésilien Alex Sandro, touché au niveau des fléchisseurs, serait aussi incertain pour le choc contre Lionel Messi et ses coéquipiers. Titulaire indiscutable à son poste cette saison, Alex Sandro pourrait donc davantage compliquer la tâche à la Vieille Dame s’il devait finalement déclarer forfait contre le Paris SG.