OGC Nice : Le terrible constat de Lucien Favre après Monaco

OGC Nice : L’OGCN s’est incliné à domicile dimanche contre l’AS Monaco. Lucien Favre a livré son analyse après cette contreperformance.

OGC Nice : Le Gym battu à domicile par Monaco

L’ OGC Nice poursuit son difficile début de saison. Dimanche, le Gym a essuyé une nouvelle défaite contre l’AS Monaco lors de la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. Seul buteur de la rencontre, Breel Embolo a offert le derby aux Monégasques. Battu par son rival princier, l’OGCN pointe à la 16e place au classement. Les Aiglons n’ont enregistré qu’une seule victoire en championnat. C’était contre Lille lors de la dernière journée. Pour sa prochaine sortie, Nice affronte Cologne lors de la 1re journée de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. Lucien Favre a tiré la sonnette d’alarme avant de retrouver l’Europe jeudi prochain. Le coach niçois attend mieux de ses poulains.

Les mots durs de Lucien Favre après Monaco

L’entraîneur de l’ OGC Nice a relevé les carences de son équipe après la nouvelle contreperformance des siens. « Au niveau du jeu. On ne garde pas assez le ballon, on ne sait pas le faire tourner. Techniquement, on perd trop de ballon. Dans le démarquage, c’est difficile aussi. On n’était pas bon avec le ballon et on n’était pas bon sans le ballon. Ça fait un peu beaucoup. Quand tu fais un pressing comme ça, il faut avoir des appels sur le côté ou en profondeur. Ça nous a manqué », a noté Lucien Favre au micro de Prime Video.

Le technicien suisse a également évoqué les prestations individuelles contre Monaco. Il note que des automatismes peinent à se créer. « Le problème, c’est qu’il y a des joueurs qui sont faits pour ce système, il y en a qui sont faits pour d'autres. Laborde-Delort ? C’est une possibilité, on verra. Parfois, on joue trop lentement, on met trop de temps à contrôler le ballon. Ce n’est pas possible. Thuram était un peu fatigué, il faut le dire, on enchaîne les matchs. Mais il faut le dire, Rosario n’a pas été bon », a déclaré Lucien Favre. Lequel vient d’enregistrer un nouveau renfort en la personne de Ross Barkley. Arrivé libre de Chelsea, le milieu anglais a été présenté avant le coup d’envoi du derby.