LOSC : Paulo Fonseca éteint une polémique après Montpellier !

L’entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, s’est exprimé sur le cas Léo Jardim, vivement critiqué après la victoire de son équipe face à Montpellier.

Après sa défaite face à l’OGC Nice il y a quelques jours, le LOSC a relevé la tête ce week-end face à Montpellier. Les Lillois se sont imposés (3-1) face au MHSC, grâce notamment à un doublé de Jonathan David. Le jeune attaquant canadien a brillé lors de cette rencontre et comptabilise désormais 4 buts en 6 rencontres de Ligue 1. Toutefois, à l’issue de cette rencontre, un autre Lillois se retrouve au cœur d’une polémique.

Déjà vivement critiqué depuis des mois, Léo Jardim vient encore d’aggraver son cas en étant coupable d’une grosse erreur, qui a profité à Montpellier pour réduire le score. Il faut dire que le gardien de but brésilien n’en est pas à sa première bourde. Le week-end précédent, il avait enchaîné des sorties hésitantes et semblait en manque de confiance. Le portier de 27 ans a encore montré des signes de fébrilité dans les buts, au point où certains supporters mécontents réclament sa mise au ban. Mais l’entraîneur Paulo Fonseca a pris sa défense face à ses détracteurs.

Le coach lillois a réitéré sa confiance en gardien de but et assure que Léo Jardim ira de l’avant afin de sortir de cette situation délicate. « Je n'étais pas heureux de la manière dont on a pris le but. On a contrôlé le match, on dominait, on ne doit pas souffrir comme ça. Nous voulons gagner tout le temps, on ne doit pas montrer ça », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

LOSC : Léo Jardim soutenu par ses coéquipiers

En cette période de méforme, Léo Jardim peut aussi compter sur le soutien de ses partenaires. « Beaucoup de joueurs font des erreurs. Il faut essayer d’en éliminer le plus possible et c’est cela que l’on va faire. C’est normal (qu’il doute), car il y a la pression des autres joueurs qui veulent jouer, du public, des médias. Mais c’est normal. Quand un joueur est dans cette situation, il doit lutter et penser au match suivant », a indiqué José Fonte dans des propos retranscrits par La Voix Des Sports.

Même son de cloche pour le défenseur central, Tiago Djalo, qui a déploré la pression médiatique que subit son gardien de but titulaire. « Il fait son travail. Ce n’est pas juste ce que beaucoup de personnes disent sur lui. J’espère qu’il va continuer à faire son travail et reprendre confiance », a-t-il indiqué.