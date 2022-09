PSG-Juve : Al-Khelaïfi passe un message clair à Agnelli avant le choc

Publié par JEAN-LUC D le 05 septembre 2022 à 22:06





À la veille du choc entre le PSG et la Juventus, L'Équipe a levé un coin de voile sur la relation entre Nasser Al-Khelaïfi et son homologue Andrea Agnelli.

PSG-Juve : Nasser Al-Khelaïfi calme Andrea Agnelli

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe révèle que l’amitié naissante entre Nasser Al-Khelaïfi et Andrea Agnelli, respectivement président du Paris Saint-Germain et de la Juventus Turin, a volé en éclat en avril 2021 lorsque douze grands clubs européens ont décidé de créer la Super Ligue. La Juve faisait d’ailleurs partie des trois formations à l’origine de ce projet, avec le Barça et le Real Madrid. Proches avant cet épisode, les deux hommes nourrissent désormais une profonde animosité l'un envers l'autre. Pourtant, au départ, Al-Khelaïfi figurait bien dans les échanges de mails entre les présidents désireux de créer une compétition concurrente à la Ligue des Champions. Mais il en est rapidement sorti, soupçonné d’en informer l’UEFA.

« En fait, dans ce dossier, les deux s'accusent de trahison », confie un président de club. « Agnelli reproche à Al-Khelaïfi d'avoir communiqué à Ceferin des informations sur le projet de Super Ligue. Et Al-Khelaïfi reproche à Agnelli d'avoir voulu "tuer" la Ligue des Champions tout en disant le contraire. » Souvent soupçonné de vouloir « détruire » l’hégémonie du Real Madrid et du FC Barcelone, le président du club de la capitale n’a toutefois jamais éprouvé ce sentiment envers la Vieille Dame, malgré sa relation fraîche avec Agnelli. D’ailleurs, dans l’esprit de l’homme d’affaires qatarien, le club italien n’est pas un rival et ne boxe pas dans la même catégorie que le Paris SG. L’ambiance promet déjà pour la rencontre d’avant-match prévue entre les deux hommes.

PSG-Juve : Retrouvailles glaciales entre les deux présidents

Toujours selon les révélations de L’Équipe, le président de la Juve a tenté de renouer le contact avec son homologue du Paris SG en lui envoyant un message, auquel ce dernier n’a jamais répondu. Alors que Nasser Al-Khelaïfi a pris la place d’Andrea Agnelli, après l’épisode de la Super League, à la présidence de l’Association Européenne des Clubs (ECA), les retrouvailles à l'occasion de la première journée des phases de poules de la Ligue des Champions mardi, et notamment le repas entre les deux délégations organisé avant le match, s'annoncent glaciales.