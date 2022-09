OM Mercato : Marseille proche d'une belle opération en Turquie

Publié par Thomas le 06 septembre 2022 à 09:35





OM Mercato : Avec le marché turc toujours ouvert, l'Olympique de Marseille pourrait prochainement finaliser un gros transfert en attaque.

OM Mercato : Marseille se rapproche du départ de Cédric Bakambu

Si le mercato s’est officiellement clos jeudi dernier en France, l’Olympique de Marseille semble ne pas en avoir fini avec son dégraissage. Déjà débarrassé d’une dizaine de joueurs cet été, le club phocéen a l’occasion d’offrir une belle porte de sortie à l’un de ses indésirables en attaque. Alors que Bamba Dieng semble lui bien parti pour rester au Vélodrome, malgré des offres de clubs belges et turcs, c’est un autre avant-centre qui pourrait quitter l’ OM ces prochaines heures. Poussé vers la sortie par Igor Tudor et son board, Cédric Bakambu pourrait prochainement rejoindre le club de Fenerbahçe en Süper Lig.

D’après les informations de Foot Mercato, le club turc s’activerait en coulisse pour finaliser la venue du buteur international congolais, dont le contrat court jusqu’en juin 2024. Recruté cet hiver gratuitement, l’ancien joueur de Villarreal ne rentre plus dans les plans de son nouvel entraîneur, Igor Tudor, qui ne l’a pas convoqué pour les phases de groupes de Ligue des Champions cette année. Coté à un peu moins de 10 millions d’euros sur le marché, Bakambu pourrait rapporter une belle somme à l’ OM en cas de vente. Néanmoins, le dossier s’annonce plus complexe que prévu.

OM Mercato : Cédric Bakambu ne souhaite pas partir de Marseille

Alors que le départ du Congolais permettrait d’alléger l’effectif important d’Igor Tudor, le joueur de 31 ans ne serait, pour l’heure, pas emballé à l’idée de quitter le Sud de la France. Selon la source, Cédric Bakambu ne voudrait pas rallier Fenerbahçe et compte s’imposer sur le front de l’attaque olympienne cette saison. Malgré la concurrence des recrues Luis Suarez et Alexis Sanchez, l’avant-centre pense pouvoir grapiller du temps de jeu et enfin se montrer après 6 mois en demi-teinte à l’ OM. Une situation qu’observe son président Pablo Longoria, qui compte de son côté, profiter du natif d’Ivry-sur-Seine pour le turnover cette saison. " Cédric Bakambu a décidé de rester, il nous donne des solutions offensives en plus. On a l'obligation de le monter à son meilleur niveau pour apporter à l'équipe ", confiait hier le dirigeant marseillais en conférence de presse.