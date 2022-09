PSG-Juventus Turin : Grosse surprise dans la compo de Galtier ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 septembre 2022 à 15:38





Pour le match de ce soir contre la Juve, le coach du PSG, Christophe Galtier, pourrait changer ses plans à la dernière minute dans sa composition d’équipe.

PSG-Juventus : Galtier prêt à modifier sa défense pour densifier le milieu ?

Le Paris Saint-Germain ouvre sa saison en Ligue des Champions ce mardi à 21 heures sur la pelouse du Parc des Princes face à la Juventus Turin. Pour ce match comptant pour la première journée des phases de poules, Christophe Galtier dispose de tout son groupe au complet. À part le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz, arrivé cet été en provenance du SSC Naples et suspendu pour cette rencontre, l’entraîneur parisien peut compter sur tous ses joueurs.

À quelques heures du choc contre la Vieille Dame l’ensemble des médias hexagonaux annoncent une équipe du PSG en 3-4-3 avec une charnière centrale composée à trois têtes avec Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Finalement apte après une alerte au genou le weekend passé lors du déplacement à Nantes, la pépite portugaise Vitinha, véritable sensation de ce début de saison, devrait s’occuper de l’animation du milieu de terrain aux côtés de Marco Verratti.

Les trois de devant, Messi, Neymar et Kylian, étant soutenus sur les côtés par les virevoltants Achraf Hakimi (à droite) et Nuno Mendes (à gauche). Dans les perches, le titulaire Gianluigi Donnarumma devrait tenir son rôle. Toutefois, dans son émission « Face à Pierrot » sur YouTube, le journaliste Pierre Ménès a laissé entendre que Galtier pourrait finalement revoir ses plans en défense en décidant de se passer de Sergio Ramos pour densifier son milieu de terrain avec trois joueurs. Dans ce cas, le coach des Rouge et Bleu pourrait prendre la résolution de lancer d’entrer Danilo Pereira ou Renato Sanches contre les Bianconeri.

« Si Galtier fait le choix de jouer à trois au milieu, il jouera aussi à quatre derrière et aucun des trois de devant ne sortira devant. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas les trois de devant restent le gros point fort du PSG. Ramos pourrait sauter, même s'il a une grosse importance dans cet effectif », a expliqué l’ancien consultant de Canal+. Christophe Galtier osera-t-il ce choix ce soir ? Réponse à 20h au moment de la publication des équipes officielles des deux clubs.

PSG-Juventus : La compo de Galtier selon Pierre Ménès

Donnarumma, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Mendes - Verratti, Vitinha, Danilo ou Sanhes - Messi, Mbappé, Neymar.