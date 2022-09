ASSE Mercato : Un attaquant se livre sur son arrivée en MLS

Publié par Dylan le 06 septembre 2022 à 17:08





ASSE Mercato : Le deuxième meilleur buteur des Verts la saison dernière s'est exprimé sur son nouveau club, Los Angeles FC.

ASSE Mercato : Denis Bouanga a livré ses premiers mots au Los Angeles FC

Il y a tout juste un mois, Denis Bouanga quittait l'AS Saint-Etienne pour démarrer une toute nouvelle aventure aux Etats-Unis. L'attaquant gabonais a signé en MLS, du côté du Los Angeles FC, rival du Los Angeles Galaxy. Transféré pour un peu plus de 4,5 millions d'euros, le natif du Mans ne s'était encore jamais exprimé sous ses nouvelles couleurs. C'est désormais chose faite ce mardi.

En effet, Denis Bouanga a livré ses premiers mots sur le site officiel de la franchise américaine. Très heureux d'avoir pu rejoindre la MLS, il s'est déclaré fier de pouvoir relever un nouveau challenge au Los Angeles FC. « Je suis très content d'être ici, d'avoir signé à Los Angeles. C'est un rêve pour moi. Je ne pensais pas venir un jour ici, Dieu a fait que je suis ici aujourd'hui. »

ASSE Mercato : Pour Bouanga, Los Angeles est « le PSG de la MLS »

S'il n'a pu empêcher la relégation des Verts en Ligue 2 cette saison, Denis Bouanga n'en reste pas moins un compétiteur, et a tenu à le faire savoir aux supporters de son nouveau club. « Je ne vais pas vous dire quel type de joueur je suis mais je peux vous dire que je n'aime que gagner, je n'aime pas perdre. Sur le terrain, je suis un autre joueur, je suis différent par rapport à la vraie vie. » Au cas où les supporters avaient un doute sur les qualités de l'attaquant de 27 ans, Denis Bouanga a tout de même inscrit 28 buts et délivré 16 passes décisives en 110 rencontres disputées avec l'ASSE.

L'international gabonais (31 sélections, 7 buts) n'a d'ailleurs pas oublié la Ligue 1 et n'a pas manqué de faire une petite comparaison de sa nouvelle équipe avec le championnat français. « C'est une très bonne équipe, j'ai suivi quand Los Angeles s'est intéressé à moi. Cela fait beaucoup de temps qu'ils sont premiers, on dit que c'est le PSG de la MLS, parce qu'il y a de très très bons joueurs et ils marquent beaucoup de buts », a ajouté Bouanga sur le site du Los Angeles FC. En effet, le club dirigé par Steve Cherundolo compte dans ses rangs plusieurs joueurs bien connus en Europe comme Carlos Vela (ex- Real Sociedad), Giorgio Chiellini (ex- Juventus) ou encore Gareth Bale (ex- Real Madrid).