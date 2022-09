OM : Une arrivée officialisée à Marseille avant Tottenham !

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2022 à 16:45





À quelques heures du choc Tottenham-OM, la direction de l’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi l’arrivée de son nouveau maillot third.

OM : Le maillot third est enfin dévoilé

Cela était pressenti depuis quelques jours, il ne manquait plus que l’officialisation. C’est désormais chose faite ! Après avoir dévoilé les deux premières tuniques de l’ OM pour la saison 2022-2023, l’équipementier PUMA vient de dévoiler le maillot third que porteront les hommes d’Igor Tudor dans les prochains mois. Si les deux autres tuniques de l’Olympique de Marseille font référence à des hauts historiques portés par d'anciennes gloires du club, ce troisième kit ne déroge pas à la règle. Il puise son style dans l’identité de la ville phocéenne sur une base de bleu azur.

Ce maillot met en avant « la croix identitaire de la ville sur une base bleu azur. Le design est un fading, un fondu, de la croix dans un bleu plus profond partant du cœur et du logo de l’Olympique de Marseille. Le maillot sera accompagné d’un short et de chaussettes bleues », peut-on lire dans le communiqué du club et de l’équipementier. L’arrivée de cette nouvelle tunique a été officialisé à quelques heures du déplacement de l’ OM à Tottenham pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions. Auteurs d’un bon début de saison, les Phocéens tenteront de s’imposer ce mercredi soir face aux Spurs afin de rompre avec les démons du passé et bien démarrer cette nouvelle campagne européenne.

OM : Le maillot third, un hommage à la ville de Marseille

Pour cette nouvelle saison placée sous le signe de l'Europe, l'Olympique de Marseille et PUMA dévoilent un maillot qui s’inspire de l’identité marseillaise, aussi bien dans les couleurs que dans les formes. Ce modèle est aussi un bel hommage à la cité phocéenne. D’ailleurs, sur le cou du maillot, les mots suivants : « Notre ville, notre club » y sont écrits. Une tunique très plaisante pour les supporters marseillais. Il est désormais possible de l'acheter sur la boutique officielle du club. Le sponsor maillot Cazoo, déjà présent sur les maillots domicile et extérieur, figure également au-devant de cette nouvelle tunique.