Tottenham-OM : Le plan pour stopper le duo Kane-Son dévoilé

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2022 à 14:45





Ce mercredi soir, l’ OM défie Tottenham en Ligue des Champions. Le club phocéen aura fort à faire face au duo Harry Kane et Son Heung-min.

Tottenham-OM : Le duo Kane-Son, principal danger pour Marseille

Auteur d’un début de saison quasiment parfait avec 5 victoires et 1 nul en six journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s'attaque à un adversaire redoutable ce mercredi soir à 21h. L’ OM se déplace à Londres pour défier Tottenham dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions. Privé de sa recrue phare, Alexis Sanchez, qui est suspendu, le club phocéen tentera de s’imposer face au club londonien en vue de redorer son blason dans cette compétition européenne, après plus de dix ans d’échecs.

L’Olympique de Marseille est donc très attendu pour son retour en Ligue des Champions. D’autant plus que le club phocéen comptabilise 10 défaites, 4 victoires et 2 matchs nuls face aux clubs britanniques. Un bilan décevant que l’entraîneur Igor Tudor et ses hommes tenteront d’améliorer face à Tottenham. Toutefois, l’ OM abordera ce grand rendez-vous avec méfiance en raison de la forme étincelante qu’affiche l’actuel 3e de Premier League. Les Spurs sont sur une série de six matchs sans défaits et sont dotés d’armes offensives redoutables. D’ailleurs, l’une d’elles est personnifiée par Harry Kane.

Âgé de 29 ans, l’avant-centre britannique est l’attaquant numéro 1 de cette équipe dirigée par Antonio Conte. Il porte les Spurs avec un total de 5 buts inscrits en 6 rencontres de Premier League. Associé à Son Heung-min, que ce soit pour faire le liant entre le milieu et l’attaque ou bien pour servir dans une position idéale à ses coéquipiers, ces deux hommes forment le duo le plus prolifique de la Premier League ces dernières années. Ils seront donc les principaux dangers pour la défense de l’OM.

Tottenham-OM : Éric Bailly a un plan pour contrer Kane et Son

Les Olympiens, en particulier les défenseurs, ont certainement été briefés sur ce duo offensif et sur le danger qu’il représente. D'autant plus que c’est dans la capacité des Marseillais à neutraliser les offensives des Spurs que réside la clé d’une bonne entrée en lice dans cette compétition européenne. D’ailleurs, Éric Bailly a un plan précis pour museler les attaquants de Tottenham. Les Olympiens devront être très solides en défense et surmonter la pression. « Il faudra être costaud. Toute l’équipe doit l’être et pas seulement la défense. On ne doit faire qu’un. On doit être prêt mentalement, là-bas les fans vont pousser, il va y avoir du bruit. Il faudra surmonter la pression », a déclaré l’international ivoirien dans des propos rapportés par La Provence.

Arrivé cet été à l’ OM, Éric Bailly connaît bien l’équipe de Tottenham pour avoir évolué durant six saisons à Manchester United. Le défenseur central apportera donc toute son expérience à Marseille en vue d’aller le plus loin possible dans cette compétition. D’ailleurs, selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur de Villarreal devrait être titulaire en défense face aux Spurs. Aux côtés de Chancel Mbemba et Sead Kolasinac, il aura pour mission de stopper les attaques adverses. L’ OM, qui s’est considérablement renforcé lors de ce mercato estival, est déterminé à obtenir un bon résultat face à Tottenham.

OM : Igor Tudor veut s’imposer face à Tottenham

Présent en conférence de presse, Igor Tudor a été catégorique sur ses intentions face aux Spurs. L’entraîneur de l’ OM a confiance en son équipe et souhaite s’imposer dès son entrée en Ligue des Champions. « Demain, on va essayer de faire de notre mieux et voir ce qu'il peut arriver. On ne vient pas là pour juste jouer la Ligue des champions ou regarder le stade. Demain, on veut gagner, être une équipe sérieuse », a-t-il indiqué. Rendez-vous pris ce soir au Tottenham Hotspur Stadium.