OGC Nice : Terrible coup dur pour Lucien Favre avant Cologne

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2022 à 22:50





L’ OGC Nice accueille jeudi soir Cologne en Ligue Europa Conférence. Lucien Favre sera privé d’un joueur important pour ce choc.

OGC Nice : Lucien Favre sera privé d’Aaron Ramsey face à Cologne

Battu par l'AS Monaco (0-1) dimanche dernier, l’ OGC Nice compte relever la tête le plus rapidement possible et cela passe par une victoire sur la scène européenne. Le club niçois accueille jeudi soir (18h 45) Cologne pour le compte de la première journée de Ligue Europa Conférence. Seul représentant français dans cette compétition cette saison, les Aiglons veulent rapidement engranger des points face au club allemand, avant de croiser la route du Partizan Belgrade et de Slovacko, les autres adversaires du groupe D.

Mais pour cette première journée de Ligue Europe Conférence, l’OGC Nice devra faire sans sa recrue estivale, Aaron Ramsey. Recruté libre cet été après la fin de son contrat à la Juventus Turin, le milieu de terrain gallois s’est illustré sous ses nouvelles en inscrivant son premier en Ligue 1 sur la pelouse de Toulouse FC, lors de la première journée de championnat. Toutefois, l’ancien joueur d’Arsenal est freiné dans son élan par une blessure aux ischios jambiers. Présent en conférence de presse ce mercredi, Lucien Favre a confirmé l’indisponibilité de sa recrue estivale pour la réception de Cologne. « Aaron Ramsey ne sera pas là », a-t-il déclaré devant les médias.

OGC Nice : La durée d’indisponibilité d’Aaron Ramsey est connue

Poursuivant, Lucien Favre indiquera que le milieu de terrain gallois sera indisponible durant trois semaines. « Il sera absent trois semaines. Il s’est fait mal aux muscles dimanche, c’est pourquoi il est sort », a ajouté le patron du banc niçois. En plus de la réception de Cologne en Ligue Europa Conférence, Aaron Ramsey sera forfait pour le déplacement de l'OGCN à Ajaccio prévue dimanche prochain en championnat. Il manquera aussi les deux matchs de Ligue des Nations avec sa sélection, prévus fin septembre. L’ancien joueur de la Juve devra patienter avant de faire son retour sur la pelouse.