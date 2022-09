OM : Après la défaite contre Tottenham, Marseille risque gros !

Publié par Thomas le 08 septembre 2022 à 10:54





Secoué en fin de rencontre et défait contre Tottenham, l'OM pourrait connaître de lourdes sanctions pour ses prochaines rencontres en Ligue des Champions.

OM : Une rencontre frustrante pour Marseille pour son entrée en LDC

Les crispations sont de sortie chez les Olympiens. Auteur d’un début de saison remarquable en championnat, les hommes d’Igor Tudor ont connu leur premier revers depuis la reprise, à l'occasion de la première journée de Ligue des Champions, face à Tottenham. Malgré une première période très encourageante, l’Olympique de Marseille a sombré dans le deuxième acte, après le carton rouge logique reçu par Chancel Mbemba (47e). Sur deux centres presque identiques, Pau Lopez s’est fait surprendre par la recrue brésilienne Richarlison (76e, 81e), qui a offert la victoire aux Spurs en fin de rencontre.

« On est d'autant plus déçus qu'on pouvait prendre au moins un point. On fait une erreur qui coûte cher et à 10 c'était compliqué (..) Le plus important, ce sont les choses positives qu'on a faites », évoquait hier soir le défenseur Éric Bailly. Mais si cette défaite laisse quelques regrets aux Phocéens, le club pourrait connaître davantage de déconvenues en raison d'échauffourées qui ont eu lieu dans les tribunes.

OM : Des affrontements en tribune et des fumigènes lancés par les supporters

Alors que le match entre l’ OM et Tottenham montait progressivement en intensité sur la pelouse, les hostilités se sont également développées en tribune. D’après RMC, des fumigènes auraient été lancés par des supporters du parcage olympien vers les tribunes anglaises, créant notamment pas mal de grabuges entre les deux publics. Sur d’autres vidéos amateurs, plusieurs supporters s’illustrent en train de forcer la sécurité en tribune pour venir en découdre avec le parcage des Spurs. Des vidéos qui, si elles arrivaient entre les mains de l’UEFA, pourraient coûter gros à l’Olympique de Marseille. Les sanctions pourraient aller de l’interdiction de déplacement à une lourde amande pour le club phocéen.