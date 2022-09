Tottenham - OM (2-0) : Le responsable de la défaite désigné

Publié par Ange A. le 07 septembre 2022 à 05:31





Tottenham - OM (2-0) : L’Olympique de Marseille a manqué son entrée en lice en Ligue des champions mercredi en Ligue des champions.

Tottenham - OM (2-0) : Marseille rate son retour en Ligue des champions

Ce mercredi était jour de reprise pour l’Olympique de Marseille en Ligue des champions. L’ OM se déplaçait sur la pelouse des Anglais de Tottenham. Mais le club phocéen a manqué son retour sur la scène européenne. Les hommes d’Igor Tudor se sont inclinés (2-0) contre les Spurs. Les Marseillais tenaient tête à leurs hôtes jusqu’à l’exclusion de Chancel Mbemba au retour des vestiaires (47e). Un doublé de Richarlison en cinq minutes (76e, 81e) a permis aux Londoniens de réussir leur retour en C1. Grâce à ce succès, les hommes d’Antonio Conte occupent la 2e place du groupe D, derrière le Sporting Lisbonne. Le club lisboète a dominé l’Eintracht Francfort, vainqueur de la dernière édition de la Ligue Europa, (3-0) dans l’autre affiche du groupe.

Les Marseillais unanimes après Tottenham

L’Olympique de Marseille est avant-dernier de son groupe après sa contreperformance à Londres. Pour Igor Tudor, le carton rouge de Chancel Mbemba, auteur d’une faute grossière sur Heung-Min Son , a été le tournant de la partie. Pour autant, le coach de l’ OM se satisfait de la prestation de ses hommes, réduits à dix en début de seconde période. « C’est un mélange d'émotions. Je pense qu’on a fait un bon match. En première mi-temps on les a dominés. Après le carton rouge ça a été plus compliqué. On ne s’est pas créé beaucoup d’occasions et au final deux centres ont décidé du sort du match. Je n’ai pas bien vu l'action du carton rouge et si Clauss était loin, peut-être que ça aurait pu être seulement un jaune. Je ne peux pas vraiment juger », a noté le technicien croate. Lequel a été rejoint par certains de ses poulains. Lesquels estiment que le rouge de Mbemba a été le tournant du match.

C’est notamment le cas de Valentin Rongier qui a exprimé une certaine frustration. « On est frustré, car à 11 contre 11, on faisait jeu égal ou même on dominait. Il y a des regrets. Même a dix, on aurait pu faire un résultat, mais on n'a pas su rester concentré pour ne pas prendre de but », a indiqué le milieu marseillais à Canal Plus. Un avis partagé par Eric Bailly. Le défenseur ivoirien déplore « une erreur » qui coûte cher à l’actuel 2e de Ligue 1. Battu par Tottenham, Marseille va tenter de renouer avec la victoire en championnat. L’ OM reçoit le LOSC samedi pour la 7e journée de L1.