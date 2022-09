FC Nantes-Olympiakos : La compo du FCN, Kombouaré ne change rien !

Publié par Timothée Jean le 08 septembre 2022 à 13:54





Pour son entrée en lice en Ligue Europa, le FC Nantes accueille ce jeudi l’Olympiakos. Découvrez la compo d’Antoine Kombouaré pour ce choc.

FC Nantes-Olympiakos : Antoine Kombouaré fait du classique

Vainqueur de la dernière Coupe de France, le FC Nantes fait son retour sur la scène européenne après 18 ans d’abstinence. Durant ces dernières années, les Canaris ont navigué dans le ventre mou de la Ligue 1 et ont souvent fleurté avec la relégation. Pour son grand retour en Coupe d’Europe, le FCN espère donc envoyer un message fort. Ce jeudi soir, à partir de 19h, le club nantais accueille l’Olympiakos pour le compte de la première journée de la Ligue Europa avec l’intention de s’imposer devant son public.

Cette mission s’annonce très compliquée pour le FC Nantes, considéré comme le petit poucet du groupe G. Il faut dire que les Canaris réalisent un début de saison décevant avec un bilan de deux défaites, trois nuls et une seule victoire en six rencontres cette saison. Tandis que les coéquipiers de Mathieu Valbuena restent invaincus en championnat. Les Grecs arrivent ainsi à la Beaujoire avec le statut de favori pour cette rencontre. Mais les Nantais sont bien déterminés à remporter les trois points ce jeudi. Pour sa grande première avec le FC Nantes sur la scène européenne, Antoine Kombouaré devrait d’ailleurs faire du classique en reconduisant un onze de départ mis en place depuis quelques semaines.

FC Nantes-Olympiakos : Ludovic Blas titulaire, Moses Simon incertain

Dans son 3-4-3 habituel, le coach nantais alignera Alban Lafont dans les buts, protégés par une défense à trois, composée de Castelletto, Pallois, Appiah. Fabio et Quentin Merlin qu occuperont logiquement les côtés, tandis que Chirivella et Moutoussamy seront probablement dans l’entrejeu. Pour animer son secteur offensif, Antoine Kombouaré devrait reconduire son trio habituel composé Ludovic Blas, Mostafa Mohamed et Evann Guessand.

Pour cette rencontre, la seule incertitude concerne Moses Simon. Touché aux ischio-jambiers, l’international nigérian est incertain pour la réception de l’Olympiakos. Il faudra encore patienter pour être fixé son état de santé.

La compo probable du FC Nantes face à l’Olympiakos :

Gardien : Lafont (cap.)

Défenseurs : Castelletto, Girotto, Pallois

Milieux : Fabio, Chirivella, Moutoussamy, Merlin

Attaquants : Blas, Mohamed, Guessand