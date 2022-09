Stade Rennais : Genesio prépare une surprise folle pour Larnaca-SRFC

Publié par Thomas le 08 septembre 2022 à 15:54





Pour ses débuts en Ligue Europa cette saison, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio devrait opérer un changement inédit dans sa compo.

Stade Rennais : Adrien Truffert titulaire en attaque ce soir ?

Premier gros test européen pour Bruno Genesio et son effectif, qui se déplacent ce jeudi à Chypre pour défier l’AEK Larnaca. Toujours en manque de repère en championnat après 6 journées, le SRFC a l’occasion de lancer sa campagne européenne face au petit poucet du groupe B de Ligue Europa. " C’est toujours important de gagner le premier match. Mais ce sera un match difficile, il ne faut pas penser qu’on va faire une démonstration de football comme certains peuvent le croire. On a observé cette équipe, très habile avec le ballon, avec des joueurs techniques et de vitesse. On s’attend à un match difficile comme tous les matchs de coupe d’Europe et de championnat ", indiquait hier Bruno Genesio en conférence de presse.

À cette occasion, l’entraîneur du Stade Rennais devrait offrir une nouvelle dynamique à son onze de départ. Privé de ses deux avant-centres Arnaud Kalimuendo (en reprise) et Amine Gouiri (suspendu), le SRFC devrait débuter en 4-3-3 avec une compo remaniée. D’après les informations de Ouest-France, Bruno Genesio devrait aligner son jeune latéral, Adrien Truffert, sur l’aile de l’attaque bretonne face à Larnaca. Derrière lui, le côté gauche de la défense sera assuré par le Norvégien Birger Meling, son concurrent à ce poste en temps normal.

« Ce sont deux joueurs très proches l’un de l’autre avec des qualités très différentes, je l’ai déjà souligné. Forcément, ça amène à faire des choix, par rapport à un contexte de match, un adversaire, la forme du moment. Mais ils peuvent aussi être associés tous les deux, ça peut aussi être une autre idée », précisait Bruno Genesio en conférence de presse.

Stade Rennais : Terrier et Bourigeaud laissés sur le banc ce soir

Disposant d’un profil plus offensif que Meling, Adrien Truffert devrait ainsi faire l’intérim en attaque contre Larnaca. La saison dernière, l’international espoir avait su faire parler son sens du but, inscrivant 3 buts, dont un doublé contre l’ OL en novembre dernier. Une titularisation qui laisse supposer une mise sur le banc de Martin Terrier, très utilisé depuis la reprise cette saison. L’attaquant français, récemment prolongé jusqu’en 2026, devrait être ménagé par son coach en vue des prochaines échéances en championnat. Mais l'ex-Lyonnais ne sera pas le seul cadre sur le banc ce soir. Comme annoncé par son coach en conférence de presse, le prometteur Kamaldeen Sulemana devrait débuter ce soir en Ligue Europa, ce qui laisse entrevoir une mise au repos de Benjamin Bourigeaud. Matthis Abline devrait compléter l'attaque rennaise face à Larnaca.

Compo probable du Stade Rennais contre Larnaca :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : H. Traoré, J. Rodon, A. Theate, B. Meling

Milieux de terrain : F. Tait, B. Santamaria, L. Majer

Attaquants : K. Sulemana, M. Abline, A. Truffert