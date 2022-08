Stade Rennais Mercato : C'est fait, le SRFC frappe un coup en attaque !

Publié par Anthony le 24 août 2022 à 12:06





Stade Rennais Mercato : Le SRFC acte une importante signature alors qu'un attaquant était courtisé par de nombreuses écuries européennes.

Stade Rennais Mercato : Martin Terrier prolonge son contrat

Dans le viseur de Liverpool, West Ham ou encore de Newcastle qui est récemment revenu à la charge pour s'octroyer les services de l'attaquant du Stade Rennais, Martin Terrier, ce dernier a officiellement prolongé son contrat avec le SRFC ce mercredi. Selon l'insider Benjamin Quarez, sous contrat jusqu'en 2025, le joueur a décidé de prolonger son bail pour une année supplémentaire, soit jusqu'en 2026. Avec une revalorisation salariale à la clé ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club breton.

Il l'avait annoncé à l'issue du match face à Ajaccio (2-1) qu'il voulait rester en Bretagne. " C'est sûr et certain. J'ai passé des paliers ici, je suis dans un club ambitieux, j'ai pris en maturité, je suis épanoui et je me sens bien ici. " Une bonne nouvelle pour Bruno Genesio qui a dû faire face aux grosses écuries européennes pour garder son taulier dans l'équipe quelques saisons supplémentaires. Martin Terrier va donc continuer de marquer l'histoire du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Martin Terrier revient d'une saison XXL

Arrivé en 2020 en provenance de l'OL, le joueur s'est directement imposé à la pointe de l'attaque sous les ordres de Bruno Genesio. Pour sa deuxième saison en Bretagne, Martin Terrier a ébloui le Roazhon Park en devenant le troisième meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts en 37 matches. Il ouvre déjà son compteur cette saison après avoir inscrit un but face au promu, l'AC Ajaccio. Si Gaëtan Laborde décide, lui aussi, de rester à Rennes, on pourrait revoir l'un des meilleurs duo offensif européen une saison supplémentaire.

En attendant, une autre prolongation serait dans les petits papiers du SRFC, celle de Birger Meling qui pourrait prolonger son contrat pour deux saisons. Alors qu'il devrait réintégrer le groupe suite à une blessure à la cuisse, il pourrait faire son retour lors du prochain déplacement face à Lens. Arrivé l'été dernier, le latéral gauche est pour l'instant sous contrat jusqu'en 2024.