Stade Rennais : Le coup de pression d'une pépite sur Genesio

Stade Rennais Mercato : Assignon, héros inattendu du SRFC

Auteur d’un début de championnat poussif, le Stade Rennais a réussi son entrée en lice en Coupe d’Europe. Jeudi, le SRFC a dominé Larnaca lors de la 1re journée de la Ligue Europa. Le salut du club breton est venu de Lorenz Assignon. Entré en jeu en fin de match, le jeune latéral a permis aux Rouge et noir de l’emporter (2-1) sur la pelouse du club chypriote. Sa prestation a d’ailleurs été saluée par Bruno Genesio. « C’est une nouvelle fois un joueur venu du banc qui est décisif […] Lorenz Assignon fait un magnifique geste de l’extérieur mais c’est aussi parce qu’il est présent dans la bonne zone. Il y a des matchs où l’on n’avait pas suffisamment de monde dans cette zone. Après c’est un super geste, c’est un joueur qui techniquement en est capable », avait déclaré le coach du SRFC. Le héros de Rennes s’est projeté sur la saison, adressant un message clair à son entraîneur.

Le coup de pression de Lorenz Assignon sur Genesio

Le jeune arrière droit a profité d’un entretien au site du club pour afficher ses ambitions avec le Stade Rennais cette saison. L’occasion d’envoyer un message clair à Bruno Genesio. Contre Larnaca, il ne signait que sa troisième apparition de la saison et a inscrit le premier but de sa carrière professionnelle. Le latéral formé SRFC souhaite notamment « continuer de progresser et de faire plus que ce soit techniquement, tactiquement et physiquement ».

« Je progresse à chaque fois que je joue. Ça avance et je me sens de mieux en mieux. Je veux aller le plus loin possible avec cette équipe. On ne doit pas se fixer de limites que ce soit en coupe d’Europe ou en championnat et y aller à fond. Ça fait longtemps que je suis à Rennes, depuis 2015, je me sens toujours aussi bien. On est un groupe de potes, tout se passe très bien », a assuré Lorenz Assignon dans son interview.