Stade Rennais : La réaction de Genesio après l’entrée réussie en C3

Publié par Ange A. le 09 septembre 2022 à 00:24





Stade Rennais : Bruno Genesio a livré son analyse après le succès d’entrée du SRFC en Ligue Europa jeudi sur la pelouse de Larnaca.

Stade Rennais : Le SRFC ramène une victoire de Chypre

Dans le dur en championnat, le Stade Rennais a réussi sa première en Coupe d’Europe ce jeudi. En déplacement sur la pelouse de Larnaca, le SRFC s’est imposé (1-2) pour la 1re journée de la Ligue Europa. Arthur Theate (29e) a ouvert le score pour les visiteurs avant la demi-heure de jeu. Oier Sanjurjo (33e) a permis aux locaux de revenir à la marque à la mi-temps. Entré en jeu lors du deuxième acte, Lorenz Assignon a permis à Rennes de signer un important succès en terre chypriote. Le jeune latéral droit inscrit son premier but sous les couleurs de son club formateur. Un but précieux puisqu’il permet au club breton d’entamer sa campagne européenne de la meilleure des manières. Entraîneur des Rouge et noir, Bruno Genesio s’est exprimé sur la victoire de son équipe.

L’analyse de Bruno Genesio après la victoire contre Larnaca

Le coach du Stade Rennais est satisfait du résultat et de la prestation de ses poulains. « C’est un point très positif. C’est très important de gagner à l’extérieur en Coupe d’Europe, ce n’est jamais facile. Je retiens aussi que l’on a essayé jusqu’à la fin et que finalement on a été récompensés de notre état d’esprit », a assuré l’entraîneur du SRFC cité par Ouest France. Bruno Genesio espère entamer une nouvelle dynamique grâce à ce succès à l’extérieur.

« C’est une nouvelle fois un joueur qui vient du banc qui est décisif. Et ça aussi, ça montre que ce groupe, même si on a beaucoup de choses à améliorer, est bien vivant, et continue sur la lancée de la saison dernière au niveau de l’état d’esprit et des efforts faits les uns pour les autres », a souligné le technicien. Vainqueur en Coupe d’Europe, Rennes va maintenant tenter de se relancer en championnat. Neuvième de Ligue 1, le SRFC reçoit l’AJ Auxerre (12e) pour la 7e journée.