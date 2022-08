PSG Mercato : La Juve fait une annonce officielle pour Paredes !

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2022 à 23:06





PSG Mercato : Vice-président de la Juve, Pavel Nedved a évoqué l’avenir du milieu de terrain du Paris SG Leandro Paredes, annoncé proche du club italien.

PSG Mercato : Accord entre la Juve et le Paris SG pour Paredes

Jeudi soir, le quotidien L’Équipe a révélé que le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin sont parvenus à un accord pour un prêt d’une saison avec option d’achat obligatoire pour Leandro Paredes. Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport confirme le prochain départ du milieu de terrain parisien pour le club italien en livrant quelques détails supplémentaires sur ce deal. Le journal transalpin explique notamment que les Bianconeri vont débourser 5 millions d’euros pour le prêt de Paredes avec une option d'achat de 15 millions d’euros, mais sans obligation de la lever.

Toujours selon la même source, la Vieille Dame serait également d’accord pour assurer l’entièreté du salaire du joueur de 28 ans, soit 9 millions d'euros annuels. La publication précise aussi que le fait que le Paris SG prenne en charge les deux premiers mois de la rémunération de Paredes aurait facilité les négociations avec les Turinois. De plus, les Bianconeri comptent déclencher le décret italien « Decreto Crescita » permettant aux joueurs étrangers de réduire de 50% leur taxation. Aux dernières nouvelles, l’arrivée du Parisien à Turin serait programmée pour ce weekend.

PSG Mercato : La Juventus Turin encore dans le doute pour Paredes

Toujours selon La Gazzetta dello Sport, Leandro Paredes serait attendu dimanche soir du côté de Turin afin de passer la traditionnelle visite médicale dès le début de la semaine prochaine. En marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions, Pavel Nedved, le vice-président de la Juve, a évoqué le dossier Leandro Paredes. Alors que les médias annoncent une arrivée proche du joueur du Paris SG, le dirigeant tchèque a préféré se montrer prudent sur cette affaire.

« Je ne sais pas s’ils vont nous le donner ou pas… Avec Milik, on a complété notre secteur offensif. Le mercato reste ouvert et on continue à travailler pour renforcer l’effectif, mais on ne sait pas encore si on va accueillir d’autres joueurs », a déclaré le Ballon d’Or 2003 dans des propos relayé par Le Figaro.