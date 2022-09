OM : Igor Tudor a trouvé son chouchou au milieu

Publié par Dylan le 10 septembre 2022 à 18:07





OM : Interrogé en conférence de presse, Igor Tudor n'a pas tari d'éloges concernant un de ses cadres au milieu de terrain, qu'il juge sous-estimé.

OM : Igor Tudor encense Valentin Rongier

Malgré la défaite face à Tottenham pour le compte de la première journée de Ligue des Champions, Igor Tudor a retenu du positif de la rencontre. En effet, l'OM a montré un très joli visage et a fait plus que de tenir face aux Spurs d'Antonio Conte. Mais le carton rouge de Chancel Mbemba à la 47ème minute aura changé la physionomie du match, permettant aux Spurs de se montrer plus offensifs et de marquer par deux fois grâce à Richarlison.

Interrogé en conférence de presse avant le match face à Lille ce samedi, Igor Tudor a souligné la bonne prestation de ses joueurs en Ligue des Champions. Il en a également profité pour complimenter en particulier quelques cadres comme Mattéo Guendouzi, mais également Valentin Rongier : « C'est un joueur qui a tout. Il a de la qualité, il a de la vitesse tant défensivement qu'offensivement. Je pense qu'il est un peu sous-estimé par les médias, par le public, car pour moi il est fantastique. » a ainsi encensé l'ancien coach du Hellas Vérone.

OM : Rongier indisponible pour le choc face à Lille

S'il a été précieux au milieu de terrain face à Tottenham, Valentin Rongier ne pourra pas disputer la rencontre à domicile face au LOSC. En effet, le joueur formé à Nantes a été suspendu pour accumulation de cartons jaunes en dix journées. Une absence de taille pour Igor Tudor, qui devrait le remplacer par Pape Gueye dans l'entrejeu. Relégué au deuxième rang après la victoire du RC Lens face à Troyes (1-0) vendredi, l'OM veut continuer à faire bonne impression en ce début de saison. Avec un bilan de 5 victoires et un match nul en 6 journées de championnat, les Phocéens sont en grande forme et veulent enchaîner face à un adversaire dont il faudra se méfier.

Les Dogues ont pris quasiment tous leurs points à l'extérieur cette saison et sont invaincus hors de leurs bases, avec des victoires à Ajaccio (1-3) et à Montpellier (1-3) ainsi qu'un nul à Nantes (1-1). Pas mal pour une équipe qui va encore se déplacer ce samedi au Vélodrome. La prudence sera donc de mise à Marseille, car les Phocéens vont affronter la troisième meilleure équipe à l'extérieur en Ligue 1.