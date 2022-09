OM-Eintracht Francfort : Gros coup dur pour Igor Tudor à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 11 septembre 2022 à 23:05





Après la victoire de l’ OM face au LOSC, Igor Tudor va devoir gérer un souci en défense pour la réception de l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions.

OM : Igor Tudor sans un cadre face à Francfort

Alors que l'Olympique de Marseille s’apprête à affronter l’Eintracht Francfort ce mardi soir au Vélodrome dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions, Igor Tudor devrait se passer de deux cadres dans sa composition d’équipe au niveau de la défense. Alors que Chancel Mbemba est suspendu pour cette rencontre, Samuel Gigot est incertain, selon les informations du quotidien L’Équipe. Touché face à Lille samedi soir et contraint de céder sa place, le défenseur de 28 ans n'est pas certain de pouvoir tenir sa place mardi face à l’équipe allemande.

« C’est musculaire, j'ai senti une petite pointe en première période, après j'ai essayé de continuer, c'était compliqué surtout qu'on enchaîne les matches », a expliqué Samuel Gigot au micro de Canal+, avant d’évoquer sa présence ou non face à Francfort. « On va voir, on va essayer de bien récupérer pour mardi. J'espère que ce n'est rien de grave », a ajouté l’ancien joueur du Spartak Moscou.

Gigot est sorti sur blessure après son buteur contre Lille et même si c’est musculaire, le coéquipier de Dimitri Payet pourrait rater la réception de l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions dans deux jours. Mais Tudor devrait compter sur une solution de rechange de grande classe.

OM-Eintracht Francfort : Éric Bailly à la place de Samuel Gigot

Déjà privé de Chancel Mbemba suspendu après son carton rouge face à Tottenham, Samuel Gigot pourrait lui aussi manquer la réception de l’Eintracht Francfort ce mardi en Ligue des Champions, au stade Vélodrome. Tudor pourrait donc avoir des difficultés au moment de déterminer sa charnière centrale. Mais pour remplacer Gigot, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille pourrait compter sur l’international ivoirien Éric Bailly, qui pourrait débuter mardi soir, ainsi que Sead Kolosinac et Leonardo Balerdi.