OL : La surprenante raison de la défaite à Monaco selon Bosz

Publié par Ange A. le 12 septembre 2022 à 00:35





OL : Peter Bosz a livré une surprenante analyse après le revers de l’Olympique Lyonnais dimanche contre l’AS Monaco à Louis II.

OL : Monaco fait encore chuter Lyon

L’Olympique Lyonnais n’y arrive plus. L’ OL reste désormais sur deux défaites de rang en Ligue 1 Uber Eats. Battu à Lorient mercredi, Lyon a essuyé un nouveau revers en déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco. Dimanche, les Gones ont plié l’échine face aux Monégasques (2-1) à Louis II. Benoît Badiashile (55e) et Guillermo Maripan (63e) ont permis aux locaux de s’imposer. Karl Toko Ekambi (81e) a réduit la marque sans parvenir à semer la révolte des siens.

Malgré ce revers, Peter Bosz est satisfait du visage affiché par ses poulains. « On a perdu ce soir mais on a bien joué, on ne mérite pas de perdre. On a eu des occasions, j’ai vu une équipe qui se bat, qui n’a pas peur. On n’a pas lâché et normalement on doit faire au moins match nul. Aujourd’hui j’ai vu une équipe qui a joué avec de la confiance, avec une bonne mentalité », a d’abord confié le technicien néerlandais au micro de Prime Video.

Le point faible de Lyon contre l’ASM selon Peter Bosz

Dans sa sortie, Peter Bosz a également noté ce qui a fait défaut à l’Olympique Lyonnais face à l’AS Monaco. « On aurait dû mieux défendre sur coup de pieds arrêtés, ils sont bons là-dessus. C’est dur mais on a perdu à cause de ça. Il faut que l’on continue à travailler là-dessus, on n’a pas beaucoup de joueurs de grande taille donc malheureusement ça peut arriver », a souligné le coach de l’ OL, optimiste pour la suite malgré ces deux revers successifs en championnat.

« Normalement cette défaite va nous donner de la force, on était meilleurs qu’une équipe comme Monaco donc ça doit nous donner confiance pour la suite. Les joueurs ont tout donné, même à la fin j’ai vu Karl Toko Ekambi sprinter en défense et c’est exactement cet état d’esprit que je veux voir », a indiqué Peter Bosz. Battu par Lorient (4e) puis Monaco (7e), Lyon (5e) joue gros dimanche prochain avec la réception du Paris Saint-Germain, le leader du championnat.