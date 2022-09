OL Mercato : La réponse cash de Bosz sur son avenir après Monaco

Publié par Ange A. le 12 septembre 2022 à 06:39





OL Mercato : Peter Bosz s’est exprimé sur son futur au moment où l’Olympique Lyonnais a concédé une nouvelle défaite dimanche à Monaco.

OL Mercato : Aucune inquiétude pour Peter Bosz après Monaco

En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais a concédé une deuxième défaite de rang. Dimanche, l’ OL a été battu (2-1) par l’ASM lors de la 7e journée de Ligue 1. Karl Toko Ekambi (81e) a sauvé l’honneur des siens après des réalisations de Benoît Badiashile (56e) et Guillermo Maripan (63e). Ce nouveau revers pourrait fragiliser la position de Peter Bosz dont l’avenir reste incertain, son contrat expirant au terme de la saison. Interrogé sur son avenir après cette contreperformance, le technicien néerlandais ne se fait pas de doute.

L’entraîneur lyonnais estime juste Monaco a eu de plus réussite ce jour. « Si je suis sous pression ? Non pas du tout. Pourquoi je serais sous pression ? Expliquez-moi. Je sais qu’on vient de perdre deux matchs de suite, ça peut arriver. Monaco est une bonne équipe mais on était meilleurs qu’eux. Malheureusement on ne l’a pas vu au score mais je pense qu’on ne mérite pas de perdre aujourd’hui [dimanche] », a expliqué le coach des Gones à Prime Video.

Peter Bosz optimiste après le faux pas à Louis II

Malgré la défaite de Lyon à Monaco, Peter Bosz est satisfait de l’engagement démontré par ses poulains. « Normalement cette défaite va nous donner de la force, on était meilleurs qu’une équipe comme Monaco donc ça doit nous donner confiance pour la suite. Les joueurs ont tout donné, même à la fin j’ai vu Karl Toko Ekambi sprinter en défense et c’est exactement cet état d’esprit que je veux voir », a indiqué l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Le coach de l’ OL a tout de même noté le point faible de son équipe. « On aurait dû mieux défendre sur coup de pieds arrêtés, ils sont bons là-dessus. C’est dur mais on a perdu à cause de ça. Il faut que l’on continue à travailler là-dessus, on n’a pas beaucoup de joueurs de grande taille donc malheureusement ça peut arriver », a-t-il souligné.