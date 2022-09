OM Mercato : Pablo Longoria affiche une grande satisfaction

Publié par Ange A. le 12 septembre 2022 à 08:09





OM Mercato : Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’est de nouveau exprimé sur la récente fenêtre des transferts.

OM Mercato : Un nouvel été agité pour Marseille

Après un début timide, marqué notamment par le départ de Jorge Sampaoli, le mercato de l’Olympique de Marseille a connu un coup d’accélérateur. Sampaoli remplacé par Igor Tudor, l’OM a enregistré douze signatures cet été. Le club phocéen s’est également particulièrement montré actif dans le sens des départs, même si aucune grosse vente n’a été réalisée. Après le départ gratuit de Boubacar Kamara, le président marseillais espérait un joli chèque issu d’un transfert de Bamba Dieng. Annoncé à Leeds United et au FC Lorient, le Sénégalais était proche d’un transfert à l’OGC Nice. Mais le deal ne s’est pas réalisé suite à une visite médicale infructueuse. Néanmoins, Pablo Longoria se satisfait du mercato de Marseille cet été.

La satisfaction de Pablo Longoria après l’été agité de l’OM

« On est très satisfait, on voit qu'une idée de jeu se met en place. On est content. Après, dès que le mercato se ferme, il n’y a jamais de regrets », a confié Pablo Longoria au micro de Free Ligue 1. L’Olympique de Marseille entend désormais réaliser une grande saison suite à son recrutement. Les Marseillais sont d’ailleurs invaincus après 7 journées de championnat. Ils disposent du même nombre de points que le PSG, le leader du championnat. Le rival francilien n’est en tête que grâce à sa meilleure différence de buts.

Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l’OM, espère également réaliser une belle campagne de Ligue des champions. Le technicien croate entend se rassurer après la première sortie ratée contre Tottenham (2-0) mercredi dernier. Les Olympiens seront face à Francfort ce mardi pour la 2e journée de la C1. Une rencontre que Chancel Mbemba va manquer. Le défenseur congolais recruté cet été avait été expulsé contre les Spurs. Buteur contre Lille samedi, Samuel Gigot, une autre recrue marseillaise, est incertain pour la réception des Allemand, vainqueurs de la dernière édition de la Ligue Europa.