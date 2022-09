ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne va enregistrer une arrivée précieuse

Publié par Thomas le 13 septembre 2022 à 11:42





ASSE Mercato : Après sa victoire cruciale contre les Girondins de Bordeaux, l'AS Saint-Etienne va accueillir un renfort dans son organigramme.

ASSE Mercato : Après la victoire, Perrin prend une décision importante

Les sourires sont de retour du côté de l’AS Saint-Etienne, qui commence à sortir la tête de l’eau après un début de saison catastrophique en Ligue 2. Avec un effectif nouveau par rapport à la saison dernière, Laurent Batlles est parvenu à s’imposer face au leader du championnat, Bordeaux (2-0), à Geoffroy-Guichard, se sortant enfin de la zone rouge. Un succès crucial qui vient confirmer la monter en puissance des Verts en ce mois de septembre. Mais l’ ASSE ne compte pas s’arrêter-là. D’après le site EVECT, Loïc Perrin aurait pris une décision importante concernant sa cellule de recrutement afin de préparer au mieux le mercato de janvier.

À en croire la source stéphanoise, l’ancien capitaine des Verts devrait embaucher prochainement un analyste data, qui viendra renforcer le pôle recrutement de l’AS Saint-Etienne. Perrin serait actuellement en charge de cette unité qui ne serait pour l’instant composée que d’Anthony Gillot et de l’ancien avant-centre brésilien Ilan. Une arrivée bienvenue à Sainté dans l’optique de gommer les erreurs réalisées dans le passé. On pense notamment à la signature de l’Uruguayen Ignacio Ramirez lors de l’été 2021.

ASSE Mercato : L’anecdote incroyable sur le transfert de Ramirez à Sainté

Interviewé sur les ondes d’Europe 1 au début du mois, l’ancien bras droit de Claude Puel, Jacky Bonnevay, est revenu sur le mercato décevant des Verts en 2021, qui aura vu pour seule arrivée, celle d’Ignacio Ramirez dans les dernières secondes du mercato. Le dirigeant français explique en effet que sa venue, considérée aujourd’hui comme l’un des plus gros flops du club, avait été actée après le visionnage d’une vidéo de compilation de buts du joueur.

" Des fois on veut satisfaire le public, le sponsor et ce n’est pas toujours bien analysé, anticipé. J’ai un exemple négatif. Le 31 août (2021), dernier jour du mercato, on a été informé par notre direction qu’un attaquant pouvais débarquer. On nous présente un joueur, Ignacio Ramirez, qui est venu à Saint-Etienne, qu’on nous a présenté à 15h la veille, on a vu un semblant de vidéo de 15 minutes dans la brume qui marquait quelques buts. Il n'est pas cher, on n’a personne et pourquoi pas. On l’a pris et ça a été un flop total. Il a fait 6 matches il a mis 0 but ", a déclaré Bonnevay.