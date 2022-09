RC Lens Mercato : Le FC Nantes s'est positionné sur un milieu du RCL !

Publié par Thomas G. le 13 septembre 2022 à 18:42





RC Lens Mercato : Très actif sur le marché des transferts, le RCL aurait également pu perdre un talent supplémentaire en attaque cet été.

RC Lens Mercato : Le RCL réagit au départ avorté de Gaël Kakuta

Après un mercato estival réussi, le directeur sportif du RC Lens a accordé une interview à la Voix du Nord. Au cours de cet entretien, le dirigeant a évoqué l'arrivée d'Alexis Claude-Maurice au RCL et la situation de Gaël Kakuta. Florian Ghisolfi a déclaré : « Ça offre à Franck (Haise) plus de solutions. Ça résolvait deux problèmes, remplacer Ganago, avoir un profil différent, et se protéger d’un éventuel départ de Gaël qu’on souhaitait conserver dès le départ. » Le dirigeant des Sang et Or indique qu’Alexis Claude-Maurice est venu pour pallier au départ d’Ignatius Ganago, mais le club souhaitait conserver Gaël Kakuta. Malgré l’intérêt du FC Nantes et du LOSC en fin de mercato, les Nordistes comptent sur le talent de l’international congolais cette saison.

RC Lens Mercato : Prolongation en vue pour Gaël Kakuta ?

Dans le même temps, Florian Ghisolfi s’est également exprimé sur la situation contractuelle du numéro 10 lensois. Gaël Kakuta est en fin de contrat en juin 2023 et l’ancien prodige de Chelsea pourrait s’engager dans le club de son choix en janvier. Le directeur sportif a déclaré : « Aujourd’hui, ce n’est pas simple pour lui, forcément, il a un temps de jeu qui ne correspond pas à ce que lui attend. Parce qu’on connaît la qualité de Gaël, on sait aussi sa volonté d’être un joueur très important pour Lens. Donc situation pas simple.

Il faut qu’il ait un projet qui l’intéresse à 100%, il faut que nous, on s’y retrouve, parce qu’on connait la valeur de Gaël et qu’on a investi sur lui. On est à l’écoute, on est dans le dialogue. Ça ne s’est pas fait, ça veut dire que ça ne devait pas se faire. On verra par la suite. » Le RC Lens a donc trois mois pour convaincre Gaël Kakuta de s’inscrire dans la durée chez les Sang et Or.