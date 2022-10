RC Lens Mercato : Kakuta déclare une dernière fois sa flamme au RCL

Gaël Kakuta, qui vient de quitter le RC Lens, est revenu sur son aventure avec le RCL et a délivré une dernière déclaration d'amour au RCL.

L'information a été officialisée par les deux clubs, Gaël Kakuta a quitté le RCL et s'est engagé avec Amiens pour les prochaines années. Le milieu offensif retourne donc dans son ancien club pour retrouver du temps de jeu en Ligue 2. Dans un entretien, il revient sur son amour pour le RC Lens, un amour qui restera impérissable à ses yeux.

Une dernière déclaration d'amour de la part de celui qui a tant fait pour le RC Lens, notamment durant la première saison après le retour du club en Ligue 1 il y a de ça deux saisons. Une chose est sûre, Gaël Kakuta laisse le club en bien meilleure position que celle dans lequel il était à son arrivée.

Alors qu'il a vécu une saison compliquée l'année dernière avec le RC Lens, Gaël Kakuta n'avait pas d'autres choix que de partir pour retrouver un peu de temps de jeu à l'échelon inférieur. Si le FC Nantes semblait intéressé cet été, c'est bien à Amiens que le milieu offensif vient de poser ses valises. Un départ du RCL qui paraissait inévitable pour le Congolais.

"J’ai été beaucoup blessé la saison dernière, le football évolue et beaucoup de choses ont changé. J’ai eu moins de temps de jeu et j’ai pris la meilleure décision pour moi-même. Le football est une passion, la passion est toujours présente. J’avais besoin de me retrouver et repartir sur de bonnes bases."