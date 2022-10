RC Lens Mercato : C’est fait, un cadre lensois signe à Amiens

Publié par Timothée Jean le 06 octobre 2022 à 03:51

Comme cela était pressenti depuis quelques jours, Gaël Kakuta ne poursuivra pas la saison au RC Lens. Il s’est officiellement engagé avec Amiens SC.

Gaël Kakuta a vécu un mercato estival très mouvementé. Proche de rejoindre le FC Nantes cet été, le milieu offensif est finalement resté au RC Lens dans l’optique de retrouver du temps de jeu cette saison. Mais les choses ne sont jamais passées comme il l’espérait. Car l’entraîneur Franck Haise préfère miser sur d’autres options pour animer son secteur offensif. La preuve, le joueur de 30 ans n’a disputé que deux matches de Ligue 1 cette saison.

Conscient qu’il serait difficile pour lui d’inverser cette tendance, Gaël Kakuta souhaitait alors changer de club. Et après plusieurs semaines de négociations, l’ancien joueur de Chelsea est finalement parvenu à obtenir gain de cause. Il vient de s’engager officiellement avec Amiens SC après avoir résilié son contrat avec les Sang et Or. « Bon re(re)tour dans ton jardin Gael », publié le club picard sur son son Twitter

RC Lens Mercato : Gaël Kakuta se relance en Ligue 2

En manque de temps de jeu à Lens, Gaël Kakuta tentera de relancer sa carrière en Ligue 2. Il mettra son expérience au profit d’Amiens en vue d’aider son nouveau club à remontrer le plus rapidement possible en Ligue 1 la saison prochaine. Pour rappel, l’ancien joueur du FC Séville et de Lazio Rome connait très bien Amiens SC. Il avait notamment disputé une saison pleine avec le club picard sous les ordres de Christophe Pélissier, pour un bilan de 36 matches et 6 buts inscrits.

Après avoir enchaîné des prêts, il sera vendu au RC Lens contre un chèque de 5 millions d’euros en juillet 2021. Libéré de son contrat avec le RC Lens, Gaël Kakuta a signé un bail de quatre ans avec l’actuel deuxième de Ligue 2, avec une clause de reconversion incluse dans son nouveau contrat.