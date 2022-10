RC Lens Mercato : Le RCL vers un nouveau deal avec Amiens

Publié par Ange A. le 06 octobre 2022 à 06:11

Alors que Gaël Kakuta vient de quitter le RC Lens pour Amiens, les Sang et or pourraient réaliser une autre affaire avec le club normand.

RC Lens Mercato : Les Sang et or vers un nouveau deal avec Amiens

Après deux saisons au Racing Club de Lens, Gaël Kakuta claque la porte. Le milieu offensif congolais (RDC) ne va pas terminer la saison avec les Sang et or. Le numéro 10 lensois va évoluer en Ligue 2 pour le reste de la saison. Plus indispensable aux yeux de Franck Haise, le milieu international va évoluer en Ligue 2 cette saison. Mercredi, l’Amiens SC a officialisé la signature de Kakuta. Le milieu âgé de 31 ans s’est engagé pour quatre saisons avec le club normand, soit jusqu’en 2026. Après la signature du Congolais, le RC Lens et le pensionnare de Ligue 2 pourraient encore faire affaire. Cette fois, dans le sens inverse. Le club nordiste voudrait recruter un prometteur défenseur amiénois.

Le remplaçant de Gradit déniché à Amiens

Selon les informations de France Bleu, le Racing Club de Lens s’intéresse à Formose Mendy. Âgé de 21 ans, le Sénégalais évolue au poste de défenseur central à Amiens. Il a rejoint le club normand l’été dernier. Cette saison, le Lion de la Téranga n’a manqué qu’une seule rencontre d’Amiens. C’était lors de la 1re journée de Ligue 2. Il a enchaîné les neuf rencontres suivantes, dont huit en tant que titulaire pour un but inscrit. Ses performances n’ont pas échappé au RC Lens.

Les Sang et or sont à la recherche d’un nouveau défenseur central. Ceci pour compenser l’absence de Jonathan Gradit. Le défenseur lensois a été victime d’une fracture de la clavicule et devrait rester sur le flanc pendant quelques mois. Encore sous contrat avec l’Amiens SC jusqu’en 2025, Formose Mendy est coté à 2 millions d’euros sur Transfermarkt.