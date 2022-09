OM : Excellente nouvelle en vue pour l’avenir d’Alexis Sanchez

Publié par Timothée Jean le 13 septembre 2022 à 15:12





OM : Alexis Sanchez réalise un excellent début de saison à Marseille. Et contre toute attente, il pourrait disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

OM : Alexis Sanchez, une très bonne adaptation à Marseille

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor adore les joueurs techniques, rapides et combatifs. Avec Alexis Sanchez, le technicien français est servi. La direction de l’ OM a réalisé un très gros coup sur le marché des transferts avec l'arrivée du buteur chilien. Recruté gratuitement cet été, après la résiliation de son contrat avec l’Inter Milan, le buteur de 33 ans a débarqué dans la cité phocéenne avec une multitude d’interrogations sur sa forme physique, en raison de son âge avancé. Mais le principal concerné a rapidement dispersé toutes ces craintes.

Accueilli comme en roi à Marseille, Alexis Sanchez n’a pas mis longtemps à s’acclimater à la Ligue 1. La preuve, l’ancien attaquant du FC Barcelone comptabilise déjà 4 buts inscrits en 6 rencontres. Considéré aujourd'hui comme le meilleur joueur de l’OM en ce début de saison, l'international chilien est très attendu pour le choc de ce soir. Suspendue lors de la défaite à Tottenham, la nouvelle arme offensive de l’ OM devrait débuter la rencontre face à l’Eintracht Francfort, comptant pour la deuxième journée de Ligue de Champions. Avec lui, les Phocéens possèdent un atout supplémentaire de classe mondiale et un joueur très expérimenté sur la scène européenne. L’entraîneur Igor Tudor attend "beaucoup de lui" pour la suite de la saison.

OM : Alexis Sanchez bientôt au Qatar avec le Chili ?

Par ailleurs, Alexis Sanchez, qui fait actuellement le bonheur de l’Olympique de Marseille en ce début de saison, pourrait à la surprise générale disputer la prochaine Coupe du Monde, qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Et pour cause, la sélection nationale du Chili, non qualifiée pour le Mondial 2022, pourrait finalement être repêchée par la FIFA. Le journal Daily Mail explique que l’Équateur, qui s’est qualifié directement pour le voyage au Qatar risque l’exclusion pour avoir aligné un joueur en possession de faux papiers.

Si la FIFA avait initialement rejeté cette requête, une longue enquête du journal britannique révèle que Bryan Castillo est en réalité Colombien. Il aurait avoué avoir obtenu une fausse identité équatorienne via un intermédiaire. Suite à cette enquête, la FIFA devrait se réunir ce jeudi afin de statuer cette affaire. En cas d’exclusion de l’Équateur, c’est bien le Chili qui irait au Mondial 2022 avec Alexis Sanchez dans ses valises. Le verdict final de l’instance devrait tomber dans les prochains jours.