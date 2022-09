Stade Rennais : Trois joueurs du SRFC proches de l'Equipe de France

Publié par Thomas G. le 13 septembre 2022 à 17:42





Stade Rennais : Ambitieux depuis le début de saison, le SRFC pourrait être récompensé ce jeudi où plusieurs joueurs sont pré-convoqués par Didier Deschamps.

Stade Rennais : Trois joueurs du SRFC pré-convoqués chez les Bleus

Le Stade Rennais sera l'un des clubs à suivre cette saison, les Bretons veulent confirmer leur nouveau statut en s’installant sur le podium. Dans cette optique, le club a mis les moyens pour offrir une équipe compétitive à Bruno Genesio. Le meilleur entraîneur de Ligue 1 la saison passée pourrait bientôt avoir plusieurs internationaux français dans son effectif.

Après des résultats en dents de scie, le Stade Rennais a connu une bonne semaine avec deux victoires consécutives. La première en Europa League face à l'AEK Larnaca (1-2) puis la seconde à domicile face à l’AJ Auxerre (5-0). Certains joueurs rennais pourraient être récompensés jeudi, lors de l’annonce de la liste de Didier Deschamps, après ce succès en Ligue 1. Suite à la cascade d’absents, le sélectionneur français pourrait faire appels à de nouveaux joueurs. Ainsi Steve Mandanda, Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud ont reçu une pré-convocation cette semaine selon France Bleu Armorique. Le Stade Rennais pourrait ainsi compter prochainement trois internationaux français dans ses rangs. Ces convocations montrent que le SRFC se transforme pour devenir l’un des acteurs majeurs du football français.

Stade Rennais : Un rajeunissement de l’effectif pour atteindre les sommets ?

Cet été, le Stade Rennais a procédé à un rajeunissement de son effectif pour faire de la place à des talents prometteurs. Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo, Arthur Theate et Joe Rodon ont débarqué en Bretagne pour poursuivre leur progression malgré des intérêts de grands clubs européens. Cette stratégie pourrait permettre au SRFC de se mêler à la lutte pour le podium avec l’AS Monaco, l’OM et l’OL. Le Stade Rennais aura un premier choc dans cette course au top 3, ce dimanche face à l’Olympique de Marseille au Vélodrome. Les hommes de Bruno Genesio ont l’occasion de revenir à quatre longueurs de leurs adversaires en cas de victoire.