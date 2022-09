Stade Rennais Mercato : Genesio évoque un renfort surprise au SRFC

Publié par Ange A. le 11 septembre 2022 à 22:35





Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio a évoqué la signature d’un renfort après la blessure d’un cadre lors du carton contre l’AJ Auxerre.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC en passe cinq à Auxerre

Le Stade Rennais a renoué avec la victoire en Ligue 1 ce dimanche. Le SRFC a signé le carton de la 7e journée du championnat en dominant l’AJ Auxerre. Rennes a passé une manita (5-0) au promu au Roazhon Park. Preuve de la supériorité du club breton, les réalisations ont été inscrites par cinq buteurs différents. Le seul point noir de la soirée a été la sortie précoce sur blessure de Baptiste Santamaria. Touché à la cheville, le milieu de terrain a laissé ses coéquipiers dans le premier quart d’heure. Bruno Genesio a donné des nouvelles de son poulain, remplacé par Lesley Ugochukwu, après la rencontre. Le coach rennais assure que son protégé ne souffre pas de fracture. Des examens sont attendus pour déterminer la nature et la durée d’indisponibilité du milieu.

« La seule nouvelle que j’ai, c’est qu’il n’y a pas de fracture, comme on le craignait. Il doit passer d’autres examens maintenant pour voir quelle est la gravité au niveau ligamentaire », a indiqué le technicien breton. Lequel n’a pas exclu une dernière surprise alors que le mercato a officiellement déjà fermé ses portes.

Bruno Genesio n’exclut un joker en l’absence de Santamaria

Avec le forfait en vue de Baptiste Santamaria, Bruno Genesio a évoqué la signature potentielle d’un nouveau milieu de terrain. « J’ai en une grande confiance en Lesley. On va voir combien de temps Baptiste sera indisponible et, éventuellement, on ajustera si la blessure est trop longue. Un joker ? Éventuellement, si les délais de guérison sont trop longs parce qu’au milieu de terrain, on va se retrouver avec quatre joueurs [Majer, Tait, Doué, Ugochukwu]. Si la blessure de Baptiste est assez longue, on va y réfléchir », a indiqué l’entraîneur du Stade Rennais.

Les prochains examens de Santamaria permettront donc de savoir si le SRFC va boucler la signature d’un joker dans les prochains jours. Le milieu de 27 ans a disputé toutes les rencontres de Rennes en tant que titulaire cette saison, pour un but inscrit.