PSG Mercato : Le Paris SG cible une figure de Lyon !

Publié par Thomas G. le 15 septembre 2022 à 10:21





PSG Mercato : Bien décidé à régner dans le Championnat de France, le Paris SG pourrait se renforcer chez le rival l'Olympique Lyonnais.

PSG Mercato : Le Paris SG s'intéresse à Sarah Bouhaddi

La section féminine du PSG souhaite se relancer après la perte du titre de championne de France au détriment de Lyon. Bien que l'écart entre les deux clubs se soit considérablement réduit, l’OL garde une plus grande expérience que le PSG. Ces dernières saisons, l’Olympique Lyonnais a pris l’habitude de faire son mercato au Paris Saint-Germain.

La nouvelle direction sportive veut rectifier le tir en recrutant l’une des cadres du vestiaire Lyonnais. Le nouvel entraîneur du Paris SG, Gérard Prêcheur, avait coché le nom de Sarah Bouhaddi. Selon les informations du journal Le Parisien, le dossier est en bonne voie, l’internationale française de 35 ans est attendue à Paris ce jeudi pour signer son contrat. Le PSG s'apprête donc réaliser un nouveau gros coup sur le marché des transferts en enrôlant une taulière de l’Olympique Lyonnais.

PSG Mercato : L’ambition est de retour chez les féminines du Paris SG

À l’instar de leurs homologues masculins, la section féminine du Paris Saint-Germain a également entamé un nouveau cycle cet été. Le duo Didier Ollé-Nicolle et Ulrich Ramé a été débarqué pour laisser la place à Gérard Prêcheur et Angelo Castellazzi. Le nouveau directeur sportif italien de la section feminine sera accompagné d’une légende du club dans ses fonctions : Sabrina Delannoy. L’objectif est de continuer à remplir l'armoire à trophée et de récupérer le titre de championne de France.

Dans cette optique, le Paris Saint-Germain a entrepris son mercato en prenant des décisions fortes. Le PSG a fermé la porte à un départ de sa nouvelle capitaine Grace Geyoro qui souhaitait rejoindre Chelsea. En parallèle, le Paris SG a recruté l’une des stars mondiales du football féminin avec la signature de Lieke Martens. La buteuse néerlandaise de 29 ans vient d'ailleurs d'être rejoint au PSG par l’une de ses compatriotes, Jackie Groenen, qui a signé jusqu’en juin 2025. La section féminine du Paris Saint-Germain s’est renforcée cet été avec pour objectif d'être compétitive dans toutes les compétitions.