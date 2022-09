OM : Après Francfort, une excellente nouvelle tombe pour Marseille

Publié par Timothée Jean le 15 septembre 2022 à 16:51





OM : Si la défaite face à Francfort fut douloureuse, Marseille vient de recevoir des nouvelles rassurantes concernant son sponsor maillot, Cazoo.

OM : Le retrait de Cazoo n’aura pas d’incidence sur Marseille et le LOSC

L’Olympique de Marseille et le LOSC partagent cette saison le même sponsor maillot, Cazoo. L’entreprise britannique spécialisée dans la vente de voiture d’occasion en ligne s’est lancée ces dernières années dans une vaste campagne de sponsoring sur le continent. La marque est ainsi devenue le partenaire de plusieurs clubs européens, tels qu’Aston Villa, Everton, Fribourg, Valence, la Real Sociedad ou encore Bologne. Mais la société Cazoo a rencontré pas mal de difficultés économiques. Ces pertes énormes ont alors poussé la marque britannique à recentrer sa politique de sponsoring.

La direction de Cazoo a récemment indiqué qu’elle se retirait du marché européen avec un plan de licenciement massif. Cette décision laissait donc présager le pire pour l' OM et le LOSC. Car si Cazoo se retire du marché français, cela signifierait une énorme perte financière pour les deux clubs de Ligue 1 qui se retrouveraient alors dans l’obligation de trouver un nouveau sponsor maillot pour la suite de la saison. Toutefois, le président du LOSC a rapidement mis un terme à cette inquiétude. Interrogé par RMC Sport, Olivier Létang a assuré que le retrait de Cazoo n’aurait aucune incidence immédiate sur les ressources du club lillois. « Cazoo va rester le sponsor principal du LOSC pour la saison 2022-2023 », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « On va engager des discussions. On a un contrat de deux ans plus une troisième année. Ce contrat existe toujours. »

OM : Cazoo, aucune inquiétude pour Marseille

En clair, Cazoo devrait bel et bien honorer ses contrats avec les deux clubs français. En plus du discours rassurant d’Olivier Létang, du côté de l’OM, les dirigeants ne sont pas du tout inquiets. Jusqu’ici, la direction de l’Olympique de Marseille n’a pas encore communiqué sur le retrait de l’entreprise britannique sur le marché européen. Les Marseillais auraient donc reçu des garanties concernant la poursuite de cette collaboration.

Pour l’heure, une seule chose est certaine : la marque britannique devrait rester le sponsor maillot de l’ OM et du LOSC jusqu’à l’issue de la saison en cours. Battu face à l’Eintracht Francfort (0-1), les Marseillais tenteront de relever la tête dimanche prochain face au Stade Rennais.