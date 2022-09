OGC Nice : Algérie, Andy Delort sort la raison de son absence

Publié par Ange A. le 16 septembre 2022 à 04:07





OGC Nice : Absent de la sélection depuis un an, Andy Delort s’apprête à retrouver les Fennecs. Il est revenu sur sa longue absence.

OGC Nice : Andy Delort de retour en sélection

Sa décision avait fait un grand bruit du côté de l’Algérie. L’été dernier, après son transfert à l’OGC Nice, Andy Delort avait surpris plus d’un en mettant sa carrière internationale entre parenthèses. Un choix qui avait agacé son sélectionneur Djamel Belmadi qui avait juré ne plus faire recours aux services du nouveau buteur du Gym. Entre temps les Fennecs ont connu des échecs en l’absence de l’ancien Toulousain. Les champions d’Afrique 2019 ont quitté la dernière CAN dès le premier tour. De même, ils ont échoué en barrages pour la Coupe du monde face au Cameroun. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts entre le sélectionneur algérien et son attaquant niçois. Lequel s’apprête à effectuer son retour en sélection après sa décision controversée. Les Fennecs affrontent la Guinée et le Nigeria en amical lors de la prochaine trêve internationale.

Delort annonce la couleur pour son retour chez les Fennecs

Interrogé par les médias officiels de la Fédération, Andy Delort affiche notamment son impatience de retrouver le maillot des Verts. « Je languis de rejouer pour l’Algérie, remarquer et prendre du plaisir sur le terrain », a d’abord lancé le buteur de l’OGCN avant d’évoquer la raison de sa mise en retrait. « J’avais signé un long contrat avec Nice, il y avait beaucoup de concurrence. (...) J’ai caché des choses au coach concernant un problème personnel qui faisait que je ne pouvais pas partir si loin de ma famille. J’ai mis du temps à le dire au coach, c’est ce qu’il m’a reproché. J’aurais dû être plus clair et plus franc avec lui et peut-être que ce ne serait pas passé comme ça », a-t-il justifié avant de présenter ses excuses. « Je tiens à m’excuser auprès du peuple et je languis de montrer tout l’amour que j’ai pour ce maillot et pour ce pays », a poursuivi le Niçois.