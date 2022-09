PSG : Galtier s'apprête à opérer un changement radical à Paris

Publié par Thomas G. le 16 septembre 2022 à 10:09





PSG : Bousculé lors des deux derniers matchs, le Paris Saint-Germain pourrait procéder à de premiers changements pour retrouver une maîtrise.

PSG : Christophe Galtier réfléchit à modifier son milieu

Le Paris Saint-Germain a connu un début de saison tonitruant avec des succès de grande classe face à Clermont, Montpellier ou encore le FC Nantes. Depuis deux matches, le PSG semble moins maîtriser son sujet et la fatigue commence à se faire ressentir. Le week-end dernier, les Parisiens ont remporté une timide victoire face au Stade Brestois 1-0. Cette semaine, le Paris Saint-Germain a été une nouvelle fois bousculé sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Dans l’optique de retrouver de la maîtrise dans le jeu, Christophe Galtier serait enclin à modifier son milieu de terrain.

Selon les informations de L’Équipe, l’entraîneur du Paris SG pourrait ajouter un troisième milieu de terrain pour solidifier son entrejeu. Une décision lourde de conséquence, l’un des 3 défenseurs centraux pourrait rejoindre le milieu. L’autre option qui s’offre à Christophe Galtier est d’enlever l’un des trois fantastiques de l’attaque. Ce changement pourrait impacter les deux pistons, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui ont un nouveau rôle plus offensif cette année. Dans le même temps, le PSG s’est beaucoup renforcé au milieu de terrain et Christophe Galtier a une pluralité d’options à sa disposition. Fabian Ruiz, Carlos Soler et Warren Zaïre-Emery postulent à une place de titulaire dans le milieu parisien.

PSG : Le turn-over au Paris SG pourrait commencer

Depuis le début de la saison un onze de titulaire s’est dessiné au Paris Saint-Germain. Christophe Galtier fait confiance à ses titulaires et les changements sont minimes. L’entraîneur français pourrait être contraint de commencer son turn-over après la trêve face à la multiplication des blessures. Le PSG va vivre un marathon après les matchs internationaux avec 11 matchs en 1 mois. Hugo Ekitike, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery pourraient engranger du temps de jeu dans les prochaines semaines. Les cadres du Paris SG auront besoin de souffler et la jeunesse parisienne pourrait prendre le relais.