OL : Une bonne nouvelle tombe à Lyon avant le Paris SG !

À quelques jours du choc contre le PSG en clôture de la 8e journée de Ligue 1, l'OL a reçu une bonne nouvelle concernant son effectif.

OL : Peter Bosz sera avec son équipe type contre le PSG

Dernière ligne droite pour l’Olympique Lyonnais qui affronte l’ogre parisien avant la trêve hivernale en championnat. L’équipe de Peter Bosz, sur une série noire de deux défaites contre le FC Lorient et l'AS Monaco, voit le podium leur échapper journée après journée malgré un très bon début de saison. Si la dynamique semble négative pour Lyon, le club rhodanien a toutefois reçu une très bonne nouvelle à l’approche du choc contre le PSG.

Comme le dévoile le site Olympique-et-Lyonnais, l’entraîneur néerlandais aura à sa disposition un effectif quasi-complet pour la réception du Paris Saint-Germain dimanche, avec pour seule absence le défenseur Jérôme Boateng. " Le groupe présent vendredi : Lopes, Bonnevie, Riou - Gusto, Mendes, Kumbedi, Da Silva, Lukeba, Diomandé, Henrique, Tagliafico - Aouar, Lepenant, Caqueret, Tolisso, Reine-Adelaïde - Tetê, Faivre, Dembélé, Toko-Ekambi, Cherki, Barcola, Lacazette ", annonce le média spécialisé.

Une bonne nouvelle pour l’ OL qui pourra ainsi se présenter avec son onze type contre l’équipe de Christophe Galtier. Alors que Peter Bosz voit sa place menacée chez les Gones, un nouvel exploit de Lyon contre Paris (comme en 2019, 2020 et 2021) pourrait offrir un bol d’air considérable au Néerlandais avant la trêve.

OL : Les supporters parisiens privés de déplacement

Pour cette rencontre phare de la 8e journée de Ligue 1, Alexandre Lacazette et les siens pourront compter sur un Groupama Stadium 100% aux couleurs lyonnaises. Comme le révèle L’Équipe, le préfet du Rhône a pris dans la journée la décision d’interdire le stationnement et la circulation des supporters du PSG dimanche, avant et après la rencontre. " Toute personne se prévalant de la qualité de supporter parisien, se présentant avec un maillot, une écharpe, ou un signe distinctif du PSG, ne pourra accéder au stade du Groupama Stadium et pourra être interpellé par les forces de l'ordre. Cette vigilance se poursuivra durant l'intégralité de la rencontre, ainsi qu'après le match ", a annoncé l'instance rhodanienne.