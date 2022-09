OL Mercato : Avant le Paris SG, Aulas met la pression sur Bosz !

Publié par Thomas le 16 septembre 2022 à 10:43





OL Mercato : Sur un siège éjectable à l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz a vu sa direction lui poser un gros ultimatum pour les prochaines rencontres.

OL Mercato : Lyon met Peter Bosz sous pression

Décevant l'année dernière pour sa première saison avec l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz a été maintenu cet été par sa direction à la surprise générale. Avec cette fois-ci plus de moyens et un effectif plutôt fourni, l’entraîneur néerlandais ne parvient toujours pas, après 7 journées, à convaincre les observateurs. Si le début de championnat est plutôt bon dans les statistiques, dans le fond, l’équipe rhodanienne peine à impressionner et semble empêtrée dans les mêmes galères que l’exercice précédent. Défaits contre Lorient puis l’AS Monaco, l’ OL semble prendre la mauvaise direction, à quelques jours du choc face au PSG.

Alors qu’hier Vincent Ponsot évoquait la pression mise sur les épaules de Bosz cette saison par sa direction, L’Équipe rapporte que l’Olympique Lyonnais aurait tout simplement fixé un ultimatum à son entraîneur pour rester en poste. " Selon des sources proches du club ", l’ex-coach de l’Ajax est dans l’obligation d’être sur le podium de Ligue 1 après la réception de l’OGC Nice, le 13 novembre prochain, soit avant la Coupe du Monde, pour conserver sa place. Mais cette menace qui plane sur les épaules du technicien néerlandais pourrait prendre effet bien plus tôt que prévu.

OL Mercato : Le sort de Bosz scellé après le PSG et le RC Lens

5es au classement général, les Gones se trouvent dans une situation pour le moins délicate. Certes, seuls 6 points les séparent de l’ OM et du PSG, tous deux leaders, mais Lyon voit se dresser sur sa route deux colosses lors des prochaines journées. Après le Paris SG, que l’ OL recevra dimanche, l’équipe de Jean-Michel Aulas se déplacera dans le Nord pour affronter le RC Lens, 3e du championnat. En d’autres termes, deux mauvais résultats face à ces deux clubs du Top 3 pourraient tout simplement condamner Peter Bosz d’un point de vue comptable. Le coach se doit ainsi de réaliser au moins un exploit ces prochaines semaines pour ne pas compromettre son avenir.