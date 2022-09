Man United Mercato : Ten Hag s'exprime sur l'avenir de Ronaldo

Publié par Thomas G. le 16 septembre 2022 à 14:43





Man United Mercato : Remplaçant depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo a vu son entraîneur s'exprimer sur sa situation chez les Red Devils.

Man United Mercato : Ten Hag clarifie la situation de Cristiano Ronaldo

Manchester United a réalisé un mercato estival ambitieux avec notamment les arrivées de Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Eriksen ou encore Casemiro. Les Mancuniens ont terminé leur mercato avec un dernier gros coup en recrutant Antony pour 100 millions d’euros. En parallèle des nouveaux joueurs, les Red Devils ont finalement gardé Cristiano Ronaldo qui souhaitait partir. La légende portugaise voulait quitter Man United pour disputer la Ligue des Champions. Son agent n’est pas parvenu à trouver d’accord avec les Red Devils pour un départ et CR7 devrait honorer sa dernière année de contrat.

Les rumeurs de départ pourraient néanmoins refaire surface lors du mercato hivernal face à l’insistance des clubs saoudiens qui rêvent de faire signer le quintuple Ballon d’Or. Cristiano Ronaldo aurait également la possibilité de réitérer ses intentions de départ pour disputer la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Interrogé en conférence de presse concernant la situation du buteur portugais, Erik ten Hag a déclaré : « Quand il sera plus en forme, il marquera plus. Il est totalement engagé dans ce projet, totalement impliqué. » L’entraîneur de Man United réaffirme donc son soutien a son attaquant et promet des jours meilleurs dans le futur. De bons augures pour Manchester avant le retour du championnat.

Man United Mercato : Les Red Devils reprennent leur marche en avant

Vainqueur du Sheriff Tiraspol hier soir, les Mancuniens ont enchaîné une cinquième victoire sur les six derniers matches. Erik ten Hag semble avoir trouvé la formule magique pour bâtir une équipe capable d’enchaîner les victoires. Les succès face à Liverpool et Arsenal ont été capitaux pour les Red Devils qui sont désormais bien placés dans la course au podium. Privés de Premier League ce week-end, les joueurs de Man United pourront recharger les batteries avant d’entamer le marathon qui arrivera après la trêve internationale.