PSG Mercato : Luis Campos à Chelsea, dénouement imminent à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2022 à 16:13





PSG Mercato : Fraîchement nommé au Paris SG, Luis Campos pourrait déjà changer d’air et rejoindre Chelsea. La réponse du Portugais est attendue ce vendredi.

PSG Mercato : Un projet titanesque vendu à Campos par Chelsea

Le Paris Saint-Germain va-t-il perdre Luis Campos seulement trois mois après sa nomination en remplacement de Leonardo ? Selon la presse anglaise, notamment Evening Standard, l’Américain Todd Boehly, qui a racheté le club anglais il y a quelques semaines, accentue la pression pour convaincre le Conseiller Football du club de la capitale de rejoindre le nouveau projet des Blues.

La formation londonienne ne veut pas perdre de temps et demande à l’ancien recruteur du Real Madrid de donner une réponse dans les meilleurs délais, puisque Todd Boehly aimerait qu’il s’occupe des deux mercatos avec une enveloppe de 300 millions pour bâtir l’équipe de Graham Potter, le nouvel entraîneur de Chelsea. Pour convaincre Campos de quitter le Paris SG pour rallier l’Angleterre, les pensionnaires de Stamford Bridge seraient prêts à lui verser annuellement un salaire de 8 millions d’euros. L’arrivée du collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi serait attendue avant la Coupe du Monde de fin novembre, au Qatar. Et la réponse du Portugais de 58 ans pourrait intervenir ce vendredi soir.

PSG Mercato : Luis Campos va livrer sa réponse ce soir

Alor que la presse anglaise multiplie les rumeurs sur son avenir, Luis Campos va prendre la parole ce vendredi. En effet, le patron du recrutement du Paris Saint-Germain est le grand invité de l’émission « Rothen s'enflamme » ce soir à 18 heures sur RMC Sport. Tout logiquement, la question de son avenir ne devrait pas manquer dans les discussions.

En attendant, The Athletic annonce ce vendredi que Todd Boehly aurait finalement changé d’avis et ne ferait plus de Luis Campos son favori pour le poste de directeur sportif de Chelsea. Le successeur de Roman Abramovitch aimerait surtout attirer un dirigeant capable de piloter toute l’organisation du club tout en étant un expert en matière de scouting et de data. Sur ce dernier point, l’ancien de l’AS Monaco ne remplit pas les critères de Chelsea. Le tabloïd britannique indique que les deux grands favoris à l’heure actuelle seraient Christoph Freund (Salzbourg) et Tim Steidten (Bayer 04 Leverkusen).