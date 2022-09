OL Mercato : Bosz répond à l’ultimatum de Ponsot pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2022 à 22:48





OL Mercato : Vincent Ponsot a évoqué la situation de Peter Bosz, mis sous pression à l’Olympique Lyonnais. Le principal concerné a répondu pour son avenir.

OL Mercato : « Peter a maintenant une exigence de résultat » lâche Ponsot

Après un début de saison plutôt parfait, l'Olympique Lyonnais, privé de Coupe d'Europe cette saison, est déjà dans le dur avec deux défaites consécutives à Lorient (1-3) puis Monaco (1-2). Deux contre-performances qui mettent déjà le club rhodanien dos au mur, avant de recevoir le Paris Saint-Germain dimanche prochain dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Pour la direction du club lyonnais, Peter Bosz doit rapidement trouver la solution pour renouer avec la victoire au risque de se voir en danger pour son futur.

« Les critiques, on les entend, on peut les comprendre, mais nous sommes sur des démarches à moyen et long terme (…) Malgré le résultat de la saison dernière, on a fait une analyse et on a décidé de maintenir Peter, en étant convaincu de notre choix. Par contre, Peter a maintenant une exigence de résultat, car on a changé l’effectif, l’état d’esprit, plein de choses en accord avec lui, et on estime qu’il y a tout ce qu’il faut pour performer », a expliqué le directeur du football de l’OL Vincent Ponsot dans une interview accordée jeudi au journal Le Progrès. Une sortie commentée ce vendredi par le technicien néerlandais.

OL Mercato : Peter Bosz ne se sent pas en danger à Lyon

Présent en conférence de presse d’avant-match ce vendredi après-midi, Peter Bosz a répondu au coup de pression de Vincent Ponsot. Alors que ses dirigeants lui réclament désormais des résultats, l’entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne semble pas pour autant inquiété, lui dont le contrat court jusqu’au 30 juin prochain.

« Il m’a dit: ‘il faut être sur le podium en fin de saison’, ce n’est pas la même chose qu’être sur le podium avant le mondial. Ça ne change rien pour moi, l’OL doit être là (ndlr : podium) en fin de saison. Je suis complètement d’accord avec ça. Ça ne me rajoute pas plus de pression que normalement. Quand tu entraines un grand club, la pression et toujours là et les objectifs sont toujours hauts, ce qui est normal », a répondu Peter Bosz deux jours avant la réception du Paris Saint-Germain.