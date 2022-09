RC Lens Mercato : Brighton, la tendance se confirme pour Haise

Publié par Ange A. le 17 septembre 2022 à 13:58





RC Lens Mercato : Brighton serait sur le point de recruter son nouvel entraîneur. Le nom de Franck Haise, le coach du Racing, a circulé.

RC Lens Mercato : Bonne nouvelle en vue pour Franck Haise

Franck Haise se retrouve à faire la Une de l’actualité du Racing Club de Lens ces derniers jours. Au vu du bon début de saison du RC Lens, le technicien suscite de l’intérêt Outre-Manche selon The Guardian. Invaincus en championnat cette saison, les Sang et or pointent à la 4e place de Ligue 1 avant de défier le FC Nantes ce dimanche à La Beaujoire. Un intérêt de Brighton pour le coach lensois a été relevé par le tabloïd. Mais en croire les dernières informations d’Andy Naylor, il n’en serait rien. Le journaliste de The Athletic assure que le 4e de Premier League dispose d’autres cibles pour la succession de Graham Potter, parti à Chelsea. Un candidat se démarquerait même.

Le successeur de Potter à Brighton déjà connu ?

Pour Sky Sport Italia, un favori se dégage pour le remplacement de Graham Potter sur le banc de Brighton. La source croit savoir que Roberto De Zerbi est en pole pour reprendre les Seagulls. Le technicien italien âgé de 43 ans est libre depuis son départ du Shaktar Doneskt. Selon la même source, les discussions entre le club anglais et l’ancien entraîneur de Sassuolo sont à un stade avancé. De quoi ravir les fans du Racing Club de Lens concernant l’avenir de Franck Haise. Vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du RC Lens s’est montré flatté par les rumeurs sur son futur.

« C’est comme les joueurs qui sont sollicités. Ça a une valeur évidemment. La première valeur, c’est le travail. De la même manière qu’on m’a sollicité pour prendre l’équipe pro de Lens, c’était une reconnaissance du travail de ce que je faisais avec l’équipe réserve », a confié le technicien artésien surtout concentré sur le déplacement à Nantes.