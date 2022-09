RC Lens Mercato : Clap de fin pour un gros dossier au RCL

Publié par Ange A. le 17 septembre 2022 à 04:08





RC Lens Mercato : La presse anglaise vient de faire un nouveau point concernant l’avenir de Franck Haise, annoncé à Brighton.

RC Lens Mercato : Un gros démenti tombe pour Franck Haise

En marge du déplacement du Racing Club de Lens à Nantes, l’avenir de Franck Haise est au cœur de moult spéculations. Le nom du coach du RC Lens est associé aux Anglais de Brighton Hove & Albion. Le club anglais est sans entraîneur principal suite au départ de Graham Potter sur le banc de Chelsea. Depuis ce départ chez les Blues, le nom du coach des Sang et or se retrouve associé à Brighton. Mais comme l’indique Andy Naylor, il ne s’agit que rumeurs.

Le journaliste de The Athletic assure que l’entraîneur lensois n’est pas pisté par le pensionnaire de Premier League contrairement à ce qu’a avancé The Guardian. Le journaliste anglais confirme en revanche que Brighton s’intéresse aux profils de Knutsen, De Zerbi ou encore Bo Svensson, le coach danois de Mayence, actuel 6e de Bundesliga.

Franck Haise botte en touche pour Brighton

Alors qu’il ne s’agirait que de rumeurs concernant l’intérêt de Brighton pour Franck Haise, le principal concerné a été invité à s’exprimer sur le sujet. « No comment », a d’abord lancé l’entraîneur du Racing Club de Lens en conférence de presse avant de se montrer quelque peu flatté. « C’est comme les joueurs qui sont sollicités. Ça a une valeur évidemment, a-t-il estimé. La première valeur, c’est le travail. De la même manière qu’on m’a sollicité pour prendre l’équipe pro de Lens, c’était une reconnaissance du travail de ce que je faisais avec l’équipe réserve. Je suis surtout là, à cet instant, pour parler de notre match à Nantes », a poursuivi le coach des Sang et or davantage concentré sur le déplacement à Nantes. Invaincu en championnat, le club artésien pointe à la 3e place derrière le PSG et l’OM.