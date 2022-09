OL-PSG : Le groupe de Paris connu, Galtier ne veut pas de relâchement

Publié par JEAN-LUC D le 17 septembre 2022 à 20:28





Après un match décevant à Haïfa, le PSG renoue avec la Ligue 1 ce dimanche contre l’OL. Le groupe de Christophe Galtier pour ce choc est désormais connu.

OL-PSG : Le groupe du Paris SG avec Keylor Navas

En clôture de la huitième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais de Peter Bosz. Leader du Championnat, à égalité de points avec l’Olympique de Marseille et le FC Lorient, qui totalise un match de plus, le club de la capitale aura à coeur de réaliser une bonne performance à Lyon pour faire oublier le match décevant de mercredi dernier contre le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions.

En dehors des blessures de Presnel Kimpembe et Renato Sanches, tous deux encore aux soins, Christophe Galtier dispose de tout son monde pour cette rencontre. L’entraîneur des Rouge et Bleu ayant récupéré Keylor Navas, touché au dos et forfait pour le match contre l’équipe israélienne. Les titis Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu sont également présents pour le déplacement à Lyon.

Le groupe du PSG pour le voyage à Lyon

Gardiens : Keylor Navas, Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma

Défenseurs : Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, El Chadaille Bitshiabu, Juan Bernat, Nordi Mukiele, Nuno Mendes

Milieux : Marco Verratti, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Carlos Soler

Attaquants : Kylian Mbappé, Neymar, Pablo Sarabia, Hugo Ekitike, Lionel Messi

PSG : Galtier lance un message fort à son groupe pour Lyon

Présent en conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier a tenu à mettre ses joueurs en garde contre un éventuel relâchement dimanche soir face à l’Olympique Lyonnais. Au coude à coude avec l’OM et pas très loin du RC Lens, le Champion de France en titre devra donc éviter un faux pas à Lyon. Surtout qu’en cas de succès, les Parisiens pourraient distancer plus nettement les Lyonnais. Galtier appelle donc ses protégés à la concentration.

Selon le successeur de Mauricio Pochettino, « il ne peut pas y avoir de relâchement face à un tel adversaire », assure Christophe Galtier avant d’ajouter : « je pense que Lyon va venir nous presser. Il y aura un rapport de force dès l’entame de la partie. Tout le monde est bien, tout le monde a envie de jouer, c’est un grand rendez-vous. »