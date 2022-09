Barça Mercato : Le remplaçant de Busquets déniché à Chelsea

Publié par Dylan le 18 septembre 2022 à 14:15





Barça Mercato : Soucieux de l'avenir de Sergio Busquets, le club catalan cherche son potentiel remplaçant du côté de Chelsea.

Barça Mercato : Jorginho, priorité des Blaugranas cet hiver ?

Le FC Barcelone est sur un petit nuage en ce moment. Les Blaugranas sont leaders provisoires de la Liga grâce à leur victoire contre Elche (3-0) samedi. Seule la défaite contre le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions a terni la bonne série du Barça. Le bon début de saison s'effectue par la forme retrouvée de certains cadres (Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong...) mais aussi grâce à l'adaptation rapide des recrues comme Robert Lewandowski ou encore Raphinha.

Cependant, le Barça se soucie de l'avenir de son expérimenté milieu Sergio Busquets. Présent depuis 2007 dans l'effectif professionnel du club catalan, le champion du monde 2010 n'a pas encore renouvelé son contrat, qui court jusqu'en juin 2023. Selon BeIN Sports, Busquets serait même tenté de quitter le FC Barcelone pour la Major League Soccer, la première division américaine de football. Pour compenser son éventuel départ en fin de saison, le Barça aurait donc jeté son dévolu sur Jorginho, grand artisan du parcours fabuleux de Chelsea lors de l'édition 2020-2021 de la Ligue des Champions.

Barça Mercato : Laporta va tenter de recruter libre Jorginho

S'il n'arrive pas à retrouver le niveau qui lui avait permis de terminer à la troisième place du Ballon d'Or 2021, Jorginho reste très important au sein de l'effectif des Blues. L'international italien (44 sélections, 5 buts) a disputé cinq des six rencontres de Premier League avec Chelsea, avec un but décisif inscrit lors de la première journée contre Everton. Le contrat de Jorginho court également jusqu'en juin 2023, et le Barça pourrait s'accorder avec le joueur sur un pré-contrat dès le mercato hivernal d'après The Sun.

Le média anglais ajoute que le club dirigé par Xavi devrait proposer une offre au milieu de terrain de 30 ans dès le mois de janvier, si le pré-contrat n'aboutit pas. Estimé à 40 millions d'euros d'après le site Transfermarkt, Jorginho devrait coûter une petite fortune au Barça. En cas d'échec, les Blaugranas ont d'autres pistes pour renforcer leur entrejeu (Ruben Neves, Rodri...). Très dépensier cet été malgré une dette astronomique, le club catalan pourrait encore surprendre son monde lors du prochain marché des transferts.