PSG Mercato : Barça, le Paris SG vise deux superstars au milieu

Publié par Thomas G. le 26 octobre 2022 à 10:46

Souvent adversaire sur le terrain, le Barça et le PSG seraient à la lutte pour recruter deux génies du championnat anglais l'été prochain.

Mercato PSG : Paris tente deux gros coups en Angleterre

Le Paris Saint-Germain s’est officiellement qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions hier soir. Le PSG a surclassé le Maccabi Haïfa, 7-2 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et Lionel Messi et des réalisations de Neymar et Carlos Soler. Les Parisiens ont realisé un gros coup, en reprenant la première place à Benfica. Les dirigeants du club de la capitale souhaiteraient surfer sur cette bonne dynamique pour boucler deux grosses opérations.

Selon les informations de Sport, le PSG serait intéressé par Jorginho et N’Golo Kanté. Les deux milieux de Chelsea sont en fin de contrat et Luis Campos ne veut pas laisser passer cette opportunité. L’objectif est donc d’obtenir un accord avec ses deux joueurs dès janvier pour une signature libre en juin prochain. La presse espagnole indique que le Barça est également intéressé par Jorginho et N’Golo Kanté. Un nouveau duel entre le FC Barcelone et le PSG sur le marché des transferts est donc à prévoir dans les prochaines semaines. L’été dernier, les deux clubs avaient notamment livré une bataille pour la signature de Robert Lewandowski. Le Paris SG pourrait ainsi prendre sa revanche sur le Barça en recrutant les deux maîtres à jouer de Chelsea.

Le Paris SG veut bien finir avant la Coupe du Monde

Avant l'ouverture du marché des transferts et le début de la Coupe du Monde, le PSG souhaite terminer cette première partie de saison sur une bonne note. Les hommes de Christophe Galtier sont toujours premiers en Ligue 1 et en championnat. Le Paris SG est l’un des 3 clubs encore invaincus en Europe avec Naples et Benfica. Prochain rendez-vous samedi pour le Paris Saint-Germain qui accueille l’ESTAC avant de se déplacer à Turin pour assurer la première place en Ligue des Champions.