OM-Stade Rennais : Mbemba réagit après le match nul

Publié par Dylan le 18 septembre 2022 à 20:35





OM-Stade Rennais : Interrogé au micro de Prime Video après le match, Isaac Mbemba s'est dit déçu du score mais content de l'implication de ses partenaires.

OM-Stade Rennais : Isaac Mbemba déçu par le match nul

L'Olympique de Marseille reprenait le cours de la Ligue 1 avec la réception du Stade Rennais ce dimanche. Malheureusement, les Phocéens ont dû céder leurs premiers points à domicile (match nul 1-1). Mattéo Guendouzi a d'abord marqué contre son camp en première mi-temps, avant de se rattraper avec un but de la tête en seconde période.

Au final, ce score nul n'arrange pas les deux équipes. L'OM pourrait laisser filer le Paris SG seul en tête à l'issue de cette huitième journée, si toutefois le club de la capitale parvient à battre l'OL au Groupama Stadium ce dimanche soir. Le Stade Rennais, lui, se retrouvera à quatre points des places européennes si Lyon bat le PSG. Interrogé au micro de Prime Video à la fin du match, le défenseur olympien Isaac Mbemba s'est d'abord dit déçu d'avoir perdu 2 points : « On savait que ce serait un match difficile, mais en première mi-temps on a loupé notre match. » a t-il lâché.

OM-Stade Rennais : Mbemba fier de la deuxième période de Marseille

La recrue estivale phocéenne a poursuivi en saluant le courage et l'abnégation de ses partenaires en seconde mi-temps : « Quand on est rentrés en seconde mi-temps, Coach (Igor Tudor) nous a dit de presser. J'ai dit bravo à toute l'équipe, on a mouillé le maillot et on a poussé à fond pour d'abord aller chercher le match nul puis la victoire. Malheureusement, on a pas pu. ».

Avec ce coup d'arrêt, l'Olympique de Marseille entre dans une période difficile avec deux matchs sans victoire, après la défaite en Ligue des Champions mardi contre l'Eintracht Francfort. Critiqué par les supporters pour son choix de sortir l'unique buteur olympien Mattéo Guendouzi durant la rencontre, Igor Tudor ne devrait pas tarder à réagir en conférence de presse d'après-match.